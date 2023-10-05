«Росатом» передал Бангладеш первую партию топлива для АЭС «Руппур»

На атомную электростанцию «Руппур» в республике Бангладеш доставлена первая партия ядерного топлива.

«В церемонии, знаменующей получение первой в Бангладеш атомной электростанцией статуса ядерного объекта, в формате видеоконференции приняли участие Президент Российской Федерации Владимир Путин, премьер-министр Народной Республики Бангладеш Шейх Хасина, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси», — информирует пресс-служба «Росатома».

Уточняется, что топливо для АЭС было изготовлено на Новосибирском заводе химконцентратов; производство и транспортировка топлива осуществлялись под руководством и контролем Надзорного органа по ядерной энергии Бангладеш (Bangladesh Atomic Energy Regulatory Authority, BAERA).

«Глава "Росатома" Алексей Лихачев передал министру науки и технологий Бангладеш Яфешу Осману сертификат, подтверждающий доставку топлива с соблюдением всех норм и требований безопасности», — указывается в сообщении.

АЭС «Руппур» сооружается по российскому проекту. Это первая в Бангладеш атомная электростанция. АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2 400 МВт строится в 160 км от Дакки в соответствии с генеральным контрактом от 25 декабря 2015 года.

Ранее министр науки и технологий Бангладеш Йефеш Осман сообщил, что первый энергоблок АЭС «Руппур», проектирование и строительство которой осуществляет инжиниринговый дивизион «Росатома», подключат к электросети в 2024 году; второй энергоблок запустят годом позже.