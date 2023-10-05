Россия впервые применила в зоне СВО бомбу, которая втрое мощнее «Кинжала»

Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 впервые в ходе специальной военной операции (СВО) применил бомбу ФАБ-1500.

Удар пришёлся по штабу отдельной тактической группы «Соледар», которая дислоцировалась близ села Александро-Калиново.

Об этом в своей статье для издания «Комсомольская правда» рассказал полковник в отставке, член президиума общероссийской организации «Офицеры России» Виктор Баранец. По словам автора публикации, такой мощной оплеухи от нашей боевой авиации ВСУ ещё ни разу не получали.

«В настоящее время известно о ликвидации 50 всушников, примерно столько же раненых, – подчеркнул отставной офицер. – Почти вся аппаратура связи, боевая техника и опорные пункты в радиусе 100 метров раскурочены».

Как пояснил Баранец, такое большое количество убитых и раненых объясняется не только могучей силой бомбы, снайперски «уложенной» в цель, но и тем, что в момент удара в штабе проводилось совещание командного состава, в том числе зарубежных военных советников и главарей команд иностранных наёмников.

«Похоже, что среди них были и важные птицы, иначе чем объяснить срочную эвакуацию раненых в польский город Жежув, откуда их уже развозят на лечение в госпитали европейских стран НАТО».

При этом, Баранец предположил, что ВСУ, вероятно, понесли самые крупные разовые потери среди командного состава за всё время СВО. Кроме того, подчеркнул он, этот удар «нокаутировал» наступление украинской армии на участке Бахмут-Соледар, продолжающееся уже четыре месяца.

Как ранее писал «Эксперт», украинский военный эксперт Олег Стариков заявил, что российские управляемые планирующие авиабомбы – кошмарная проблема, которую не по силам решить ВСУ.

Наша справка

ФАБ-1500 М54 (УМПК) – созданная в 1954 году фугасная авиационная бомба, дополненная унифицированным модулем планирования и коррекции и фактически ставшая высокоточным управляемым боеприпасом.

Максимальная высота пуска авиабомбы – 12 км, скорость планирования – 1 900 км в час. Длина авиабомбы составляет почти 3 метра, вес – 1 550 кг, масса боевой части боеприпаса – 675,6 кг.

Взрыв снаряда создает воронку диаметром до 15 метров, а радиус поражения осколками и ударной волной около 500 метров. При этом максимальное отклонение авиабомбы от цели составляет всего 5 метров. Российский боевой самолёт Су-34 способен нести на подвесках сразу две такие авиабомбы