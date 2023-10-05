Рубль обновил порядок

Перед открытием российского фондового рынка в четверг, нефть дорожала на полпроцента. Но по её динамике было очевидно, что это не начало инвестиционных покупок контрактов, а лишь фиксация части прибыли успешными спекулянтами, которые вчера сумели заработать на падении «черного золота» более чем на 5%.

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С началом работы европейских бирж распродажи нефти возобновились, и все попытки остановить падение пока не увенчались успехом. Вечером в четверг нефть снижалась почти на 2% относительно вчерашнего закрытия и стоила около $84 за баррель.

Никаких объективных поводов для такого сильного падения, а от пикового значения прошлого четверга нефть потеряла около 14%, нет.

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Некоторые аналитики говорят, что нефть дешевеет вследствие того, что есть серьезные опасения снижения спроса на топливо из-за его дороговизны. Но это объяснение не выглядит убедительным, поскольку реальной альтернативы нефтепродуктам нет, а их выросшая стоимость обычно закладывается в цены конечных товаров, что приводит к росту инфляции.

Район $83-84 за баррель является сильной технической поддержкой. С большой вероятностью можно ждать в ближайшие часы фиксации заработанной на падении прибыли и начала покупок нефтяных контрактов в ожидании ухода их цены хотя бы к $90.

Несмотря на нефтяные распродажи, сегодня лучше других смотрелись акции нефтегазового сектора. Обыкновенные и привилегированные акции «Сургутнефтегаза», бумаги «Газпромнефти» и «Лукойла» вошли в десятку лидеров роста.

Аналитик УК «Первая» Иван Капустянский объясняет это тем, что «инвесторы уже ожидают сильных финансовых результатов от данных компаний на фоне относительно высоких средних цен в течение года на нефть, а также сокращения спреда между нефтью Brent и Urals».

К этому стоит добавить слабый рубль, который увеличивает балансовую прибыль экспортеров.

Кроме того, сейчас на рынке доминируют частные инвесторы, а они очень хорошо поддаются воздействию комментариев экспертов. Последние же в своем большинстве продолжают ожидать возврата нефти выше $90 и рекомендуют покупать акции нефтяных компаний.

Еще одной аномалией дня стал «Яндекс», выросший примерно на 3% и вошедший в тройку лидеров роста. Драйверов роста у бумаги пока нет никаких. Процесс раздела компании на российскую и зарубежную часть не подает видимых признаков жизни, рентабельность у «Яндекса» низкая, а затраты на обслуживания долгов возрастут из-за высокой ключевой ставки.

Хуже рынка отторговались вчерашние лидеры – акции металлургов. Таким образом, многие инвесторы продолжают фиксировать даже небольшую прибыль по выросшим бумагам. Если следовать этой логике, вскорости стоит ждать аналогичного и по акциям нефтянки.

При таком сценарии лучше своих коллег будет «Роснефть», сегодня торговавшаяся чуть слабее сектора в целом.

За счет сильной нефтянки, по итогам дня Индекс Мосбиржи практически не изменился. Дальнейшая динамика рынка остается неопределенной.

Рубль вновь стал трехзначным. Последняя сделка в предпоследний день недели прошла по котировке 100,405 руб. за доллар.

Таким образом, российская валюта начала игнорировать ожидания Минфином РФ резкого роста налогов от нефтяных компаний в октябре, которые поддерживали «россиянина» вчера.

Как пишет в своем обзоре начальник отдела анализа банков и денежного рынка инвесткомпании «Велес Капитал» Юрий Кравченко, «Помимо прочих факторов, спекулятивная реакция отдельных участников рынка сейчас обусловлена в том числе планами по рекордному наращиванию расходов бюджета в ближайшие годы. Такой сценарий заметно усиливает девальвационные ожидания в отношении рубля».

При этом выросли обороты торгов, по паре доллар-рубль расчетами «завтра» превысившие 100 млрд руб. Последний раз больше «сотни» по этому инструменту было наторговано 21 сентября.

Во вторник и среду курс рубля изменился слабо, а сегодняшнее снижение российской валюты на 0,8% на выросшей активности участников рынка говорит о том, что негативная для рубля динамика может продолжиться.

Не исключено, что в пятницу курс рубля будет штурмовать августовские минимумы – 101,75 руб. за доллар.