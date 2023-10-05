Рынок акций: редкое сейчас в России IPO

Лидирующий российский разработчик защищенного инфраструктурного программного обеспечения — Группа «Астра» — начала прием заявок и установила диапазон стоимости одной акции в размере 300-333 руб. в рамках IPO.

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Завершить сбор заявок планируется 12 октября, а на следующий день бумага уже может начать торговаться на Московской бирже.

Компания очень интересна как в силу высоких темпов роста бизнеса, так и с точки зрения ее независимости от таких внешних факторов, как цены на сырье.

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Основным продуктом «Астры» является передовая программная платформа, в основе которой лежат собственная операционная система Astra Linux и ряд инфраструктурного ПО. Это позволяет клиентам комплексно решать задачи построения эффективных информационных систем.

По итогам прошлого года на Astra Linux пришлось более 75% выручки компании.

Аналитики инвесткомпании «Атон» называют «Астру» самой быстро растущей и прибыльной отечественной IT-компанией. По их данным, в прошлом году выручка «Астры» выросла в 2,5 раза, а рентабельность по скорректированной чистой прибыли достигла 49%.

Для сравнения: у такой компании, как Positive Technologies, данные показатели зафиксированы на уровне 1,95 раза и 36%, у всем известного «Яндекса» — 1,46 раза и 2%.

По информации БКС, доля «Астры» на рынке российских разработчиков инфраструктурного ПО по итогам прошлого года составляла 22,8% в денежном выражении.

Продукты «Астры» закрывают многие потребности клиентов в программном обеспечении, которое раньше приобреталось у ушедших из России мировых лидеров этого направления. Поэтому ни о какой стагнации бизнеса российского разработчика в ближайшие годы речи не идет.

По оценкам «Атона», в текущем году выручка «Астры» вырастет на 86%, в 2024 г — еще на 77%, а в 2025 г — на 70% в годовом выражении. При этом рентабельность по чистой прибыли будет составлять огромные 45%.

Таким образом, положение компании на рынке и ее финансы однозначно говорят в пользу покупки акции на IPO.

Предлагаемая цена размещения не выглядит завышенной. Аналитики «Атона» считают, что справедливая оценка капитала Группы находится в диапазоне от 73,6 до 91,9 млрд рублей, что соответствует стоимости одной акции от 350 до 438 руб.

«Сейчас на российском рынке акций доминируют частные инвесторы. Многие из них даже не будут анализировать финансовые показатели “Астры”, им достаточно одной лишь идеи, которая заключается в модном нынче слове «импортозамещение». Поэтому думаю, что размещение акций “Астры” будет успешным, возможно даже, что на всех бумаг не хватит», — поделился мнением с «Экспертом» один из аналитиков.

Если книга заявок будет закрыта с большой переподпиской, то в первые несколько дней можно ждать хорошего роста котировок акций «Астры».

Тем более, что IPO само по себе сейчас редкость. А размещение акций IT-компании, то есть компании такого типа, с каким международная практика и общественное мнение связывают быстрый рост, огромные капитализации, вновь и вновь повторяющиеся технологические и рыночные достижения, привлечет внимание особо.

Однако пока никто не может убедительно ответить на вопрос: с какой целью проводится данное IPO?

Загадка IPO

Обычно компании выходят на биржу, чтобы привлечь капитал для развития бизнеса или чтобы ключевые акционеры, как говорится, «откэшились».

В случае с «Астрой» акции продают нынешние акционеры, всего 5% от уставного капитала. Таким образом, о привлечении денег для развития речи не идет. Но и такой небольшой объем выставляемых на продажу акций не говорит о том, что акционеры готовы расстаться со своей компанией.

По данным «Атона», 80% капитала компании-разработчика контролирует физическое лицо —Денис Фролов, а 20% у ее гендиректора Ильи Сивцева.

Один из крупных трейдеров в беседе с «Экспертом» предположил, что продажа 5% «Астры» — это «пробный шар». «Возможно, акционеры “Астры” хотят получить рыночную капитализацию компании и продемонстрировать ее быстрый рост, чтобы в дальнейшем продать 20-30 процентов акций компании либо на рынке, либо стратегическому инвестору», — сказал он.

В таком случае акции «Астры» могут торговаться намного лучше рынка в течение нескольких месяцев.

Многие аналитики среди недостатков данного IPO как раз отмечают малый объем бумаг, что грозит их последующей низкой ликвидностью. Скорее всего, из-за этого их не будут приобретать крупные фонды.

Поэтому основными покупателями нового актива станут частные инвесторы, многие из которых в своей торговле часто руководствуются эмоциями, а не объективными факторами.