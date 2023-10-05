Село — опорный край державы

Проект по развитию в РФ сети опорных сельских населенных пунктов начнет действовать с 2025 года, заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко на агропромышленной выставке «Золотая осень-2023». Минсельхоз готовит его к реализации по поручению президента.

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«Таких пунктов уже выбрано 1 800 по всей стране», — передает слова Абрамченко «Интерфакс». Она пояснила, что «это будет комплексное развитие социальной, транспортной, инжиниринговой инфраструктуры на селе».

«Такой проект будет привлекать молодых специалистов на сельские территории и развивать не только городские, но и сельские агломерации», — подчеркнула вице-премьер.

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В конце прошлого года, напомнил в комментарии «Эксперту» сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский, распоряжением правительства появилось два новых понятия опорные населенные пункты и прилегающие территории.

Он сообщил, что, например, в Подмосковье такой статус получили города Волоколамск, Зарайск, Истра, Луховицы, Талдом, Можайск, Руза, Шатура и рабочие поселки Лотошино, Серебренные пруды и Шаховская.

СПРАВКА. Согласно Распоряжению Правительства РФ от 23 декабря 2022 г. № 4132-р «Об утверждении методических рекомендаций по критериям определения опорных населенных пунктов и прилегающих территорий», «опорным населенным пунктом» назван населенный пункт, расположенный вне границ городских агломераций и предназначенный для ускоренного развития на его базе инфраструктуры образования, медицинской помощи, услуг в сфере культуры и реализацию иных потребностей населения территории одного или нескольких муниципальных образований. В свою очередь, население «прилегающей территории» имеет доступ к тем возможностям, которые создаются на базе опорного населенного пункта.

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Последний должен быть расположен не менее, чем в 50 км от города 50-тысячника, быть связан с ним дорогами общего пользования, иметь собственное население не менее 3 тысяч человек и уже располагать базовой инфраструктурой, включая круглогодичную транспортную связь по автомобильным дорогам общего пользования с административным центром соответствующего субъекта Российской Федерации, газоснабжение (для газифицированных территорий), объекты систем централизованного и (или) автономного теплоснабжения, водоснабжения и канализации, широкополосный доступ в Интернет, медицинские организации, оказывающие в том числе первичную врачебную медико-санитарную помощь, дошкольные образовательные организации и средние школы, а также профессиональные образовательные организации, учреждения культуры и ряд других учреждений и организаций. Указаны также уточняющие критерии по численности населения и транспортной доступности. Также необходимо наличие территории для перспективного развития и застройки.

«Малые города, давно нуждались в комплексном подходе к развитию, и такая программа в полном объеме начнет действовать», — замечает Николай Переславский.

По комфорту как город, но с сельским укладом. Средства пошли

Учитывая наличие в России проблемы строительства и обслуживания огромной сети инженерных сооружений и коммуникаций, у нас остро стоит потребность в оптимизации пространственного развития, сказал «Эксперту» председатель совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике Владимир Гамза. По его мнению, в этой связи наиболее целесообразным решением является формирование эффективной структуры городских и сельских агломераций.

«Поэтому проект по развитию в России сети опорных сельских агломераций - закономерное и оправданное решение. Оно позволит значительно ускорить перевод агропромышленного комплекса на индустриальные технологии и на порядок повысит производительность труда и сократит себестоимость производства в сельском хозяйстве», — уверен Владимир Гамза.

И как отметил советник руководителя фракции ЛДПР Никита Березин, многие молодые ребята уезжают в большие эконмические центры, а получив образование там, не сильно стремятся возвращаться назад, так как нет должной инфраструктуры и прочего. «Село сегодня должно стать таким же комфортным как город, с привычным сельским укладом жизни. И это хорошо отражает поговорка «Где родился, там и пригодился». Программа развития сельских территорий позволит уменьшить отток молодого населения из села. Но здесь важно, чтобы она не была программой чиновников, а стала программой молодежи, чтобы она учитывала их желания и потребности. Тогда к 2030 году мы увидим большое количество развитых сельских территорий», - заключает Никита Березин.

Следует добавить, что на той же выставке «Золотая осень» замминистра финансов Ирина Окладникова рассказала об объеме и источниках финансирование программы развития сельских территорий. Оно идет не только за счет средств федерального бюджета.

«В рамках реализации закона о бюджете мы собираем информацию о том, сколько наши субъекты тратят своих средств на развитие сельских территорий, на те мероприятия и на те цели, которым посвящена эта задача. Цифры ежегодно растут», — сообщила она.

Так, в 2020 регионы добавили к федеральному финансированию 380 млрд рублей, в 2021 году — 574 млрд рублей. «В 2022-м — совершенно непростом году с точки зрения исполнения бюджетов всех уровней — это было уже 619 млрд руб. Предварительно на текущий год предполагается рост примерно еще на 50 млрд рублей», — дала свой прогноз высокопоставленный финансист. Деньги, в общем, весьма приличные.