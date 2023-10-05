Свиноводы выходят на облигационный рынок, чтобы нарастить и диверсифицировать бизнес

Воронежская ГК «Агроэко», входящая в первую пятерку производителей свинины (у группы 44 свинокомплекса, три комбикормовых завода и селекционно-генетические центры), с совокупной выручкой свыше 30 млрд рублей зарегистрировала на Московской бирже программу облигаций объемом до 15 млрд рублей или эквивалента в иностранной валюте.



В рамках бессрочной программы облигаций срок их погашения установлен в 10 лет. В компании сообщили, что «данный инструмент является комплементарным к текущим источникам финансирования и призван положить начало публичной кредитной истории группы. Решение о параметрах конкретного выпуска и сроках размещения будет приниматься в зависимости от рыночной конъюнктуры».



Расширение финансового инструментария необходимо агрохолдингу для того, чтобы реализовывать масштабные инвестиционные проекты. Недавно компания запустила новый свинокомплекс в Осетровском районе за 2,57 млрд рублей и уже объявила о строительстве еще одного - в Панинском районе — с объемом инвестиций 2,4 млрд рублей.



Кроме того, с прошлого года осуществляется поэтапный запуск мясоперерабатывающего предприятия стоимостью свыше 15 млрд рублей. Оно построено с использованием технологий последнего поколения, в частности, вертикальной обвалки Deboflex, которая, как утверждают в компании, имеется еще лишь у пяти мясопереработчиков в мире. Помимо увеличения выхода готового продукта эта технология позволяет за счет минимизации контакта человека с сырьем повысить микробиологическую безопасность и срок хранения мяса.



Вчера «Агроэко» объявил также о расширении молочно-товарного направления своего бизнеса, запущенного в 2019 году. Если пилотная ферма на 720 фуражных коров была рассчитана на производство 19 тонн молока в сутки, то новая, которую планируется построить к 2026 году — на 3,6 тыс. коров — должна будет давать в пять раз больше. Объем инвестиций в новый проект составит 5 млрд рублей.