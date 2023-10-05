Три района Курской области атаковали украинские беспилотники — губернатор Старовойт

Украинские дроны в ночь на 5 октября атаковали объекты инфраструктуры в Курской области; кассетными боеприпасами обстрелян город Рыльск.

Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт. Уточняется, что атаке подверглись Суджанский, Кореневский и Глушковский районы, граничащие с Сумской областью Украины. «Есть отключения электричества. Аварийные бригады уже приступили к восстановлению электроснабжения», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

В результате обстрела кассетными снарядами города Рыльска пострадал один человек, рассказал глава региона. «Приграничный город Рыльск обстрелян кассетными боеприпасами со стороны Украины. Осколочные ранения средней степени тяжести получила женщина, она доставлена в Рыльскую ЦРБ, ей оказывается необходимая медицинская помощь. Повреждены дома, хозпостройки и автомобили в разных частях города», — написал Старовойт.

Он добавил, что найдены неразорвавшиеся боеприпасы, в городе работают саперы. «Подомовой обход продолжается. Всем окажем помощь в ремонте поврежденного имущества», — подчеркнул чиновник.

В ночь на среду, 4 октября, российские военные сбили 31 дрон над тремя регионами РФ, в том числе над Курской областью. Позже ВСУ обстреляли село Плехово в Суджанском районе, в результате без электроэнергии остались три населенных пункта.