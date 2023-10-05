Три участка в районах Куркино и Северное Тушино будут реорганизованы по программе КРТ

На северо-западе Москвы по программе комплексного развития территорий на месте трех заброшенных участков в районах Северное Тушино и Куркино построят жилые комплексы и объекты социальной инфраструктуры, говорится в проекте решения, опубликованного портале mos.ru. Об этом сообщил вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По словам заммэра, на участках общей площадью 2,9 гектара, построят почти 40 тысяч квадратных метров недвижимости. Инвестором, которого определят по итогам торгов, сможет стать городской оператор, правообладатель или частный инвестор. Предполагаемый объем инвестиций в проект оценивают в 4 млрд рублей, а ежегодный бюджетный эффект может составить 168 млн рублей. По итогам редевелопмента участков на северо-западе Москвы появится не менее 480 рабочих мест

Как рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Москвы Максим Гаман, на данный момент участки фактически не используются. На их месте возведут современные жилые комплексы с объектами здравоохранения и культурно-досуговой деятельности. Кроме того, инвестор построит офисы, магазины и организации общественного питания.

По программе комплексного развития территорий в Москве строят многофункциональные городские кварталы на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков. Так, в городе появляется дополнительное комфортное жилье, дороги, а также вся необходимая инфраструктура. На данный момент в столице в разных стадиях реализации находится 188 проектов КРТ общей площадью около 2,45 тысячи гектаров.