ЦБ сообщил о «значимом повышении» экономической активности в России

В сентябре объем входящих платежей, проведенных через платежную систему Банка России, превысил средний уровень II квартала на 17,3%. Наибольшее увеличение финансовых потоков зафиксировано в сфере экспорта и инвестиций, а также отраслях, ориентированных на промежуточное потребление. Это свидетельствует о значимом повышении экономической активности, даже с поправкой на рост цен, говорится в «Мониторинге отраслевых финансовых потоков», опубликованном на сайте ЦБ.

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«В отраслях, ориентированных на внешний спрос, превышение объема входящих платежей среднего уровня II квартала оставалось значительным, составив в сентябре 34,1%. Помимо добычи сырой нефти и газа, положительный вклад в динамику группы отраслей внесла нефтепереработка: ключевым драйвером стало значительное увеличение цен на топливо. Сдерживали динамику услуги в области добычи полезных ископаемых», — отметили в ЦБ.

Среди отраслей, ориентированных на потребительский спрос, более всего выросли входящие платежи в операциях с недвижимым имуществом. Отрицательный же вклад внесли пищевые продукты, сельское хозяйство и охота.

В отраслях, ориентированных на промежуточное потребление, драйверами выступили добыча сырой нефти и природного газа, а также финансовые услуги. Сдерживали рост услуги в области добычи полезных ископаемых. В отраслях, ориентированных на инвестиционный спрос, наилучшие результаты по платежам продемонстрировали прочие транспортные средства и оборудование, научные исследования и разработки, а также строительство инженерных сооружений.

«Наибольший рост поступлений наблюдался в Центральном, Приволжском и Южном федеральных округах. В большинстве федеральных округов рост относительно среднего уровня II квартала продемонстрировали обработка, водоснабжение, торговля, транспорт, гостиницы и рестораны», — уточнили в ЦБ.

