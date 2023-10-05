У грузоперевозок оказался низкий рейтинг

Несмотря на то, что 2022 год стал большим вызовом для грузоперевозок, впрочем, как и для других отраслей экономики, отрасль постепенно адаптировалась. По данным Росстата, объем грузоперевозок автомобильным транспортом в августе 2023 составил 663 млн тонн, что на 7% больше, чем в августе 2022 года. Из них 199,5 млн тонн – на коммерческой основе (рост на 3% по сравнению с августом 2022 го).

Как отмечало издание «Ведомости» в начале года, введение западных санкций привело к ограничению поставок широкой номенклатуры товаров в Россию, запрету российским перевозчикам осуществлять свою деятельность в Европе. А случившаяся осенью мобилизация – к дефициту водителей и оттоку сотрудников в смежных сферах.

При этом, согласно данным Минтранса, по итогам года грузооборот оказался в плюсе: объем перевозок грузов автомобильным транспортом составил в 2022 году 5 505,6 млн тонн (100,3 % к уровню 2021 года), грузооборот – 290,6 млрд т-км (101,8 %), коммерческие перевозки грузов – 1 524,2 млн тонн (103 %), коммерческий грузооборот – 168,6 млрд. т-км (105,2 %).

Запад лает, перевозки идут

По оценкам BusinesStat, увеличение грузооборота в 2022 г было вызвано ростом средней дальности перевозок из-за усложнения логистики, формирования более сложных и длинных схем поставок импорта и экспорта через третьи страны. «Кроме того, произошло увеличение массы перевозимых грузов из-за перераспределения спроса с других видов грузоперевозок, сокращения теневого сектора, роста сегмента сборных грузов», - отмечают эксперты.

Также сильно по понятным причинам изменилась сама логистика и направление грузоперевозок. Объем перевозок грузов автомобильным транспортом между Россией и иностранными государствами в 2022 году составил 22,9 млн тонн и по сравнению с 2021 годом снизился на 35 %.

«Снижение импортных перевозок составило 28 %, экспортных – 40 %. В условиях санкционного давления стран Евросоюза российские перевозчики стали более активно участвовать в развитии альтернативных направлений. Возросли перевозки в сообщении с Турцией, Ираном, Азербайджаном, Арменией и Грузией. Присутствует заметный рост объемов перевозок и на китайском направлении», - отмечает Минтранс в годовом отчете о своей деятельности.

При этом растет спрос на LTL перевозки – по мнению экспертов, сегодня это наиболее востребованный сегмент грузоперевозок. LTL – это доставка сборных грузов, когда различные отправления перемещаются общим транспортом, что позволяет делить затраты на перевозку между заказчиками.

На прошлой неделе организация по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» представила первый рейтинг LTL-компаний.

С уходом известных иностранных игроков подобное ранжирование позволит клиентам лучше ориентироваться в актуальной ситуации. Однако помимо независимой оценки игроков рынка, рейтинг также указал на ряд проблем, которые могут стать серьезным препятствием для дальнейшего развития всей отрасли. «Значительное число игроков данной сферы находятся в "серой зоне", что влечет множество рисков для общества и государства. Неуплата налогов, снижение качества услуг, инциденты с грузами, рост числа ДТП, нарушение прав водителей - все это является прямым следствием недобросовестных практик на рынке», - отмечают составители рейтинга.

Перекрестил и отправил

Сейчас в рейтинге около 30 компаний. Наивысшую оценку АА получила только одна компания – «Деловые линии». Оценка АА означает, что имеющиеся у компании ресурсы позволяют эффективно выполнять приятые на себя обязательства. Компания характеризуется максимальным уровнем надежности, устойчивости и безопасности.

Рейтинг АВ не получил никто, рейтинг АС – всего две компании.

Смотреть такие рейтинги, конечно, интереснее с конца. Почти у трети ранжированных компаний рейтинг СС – самый низкий из возможных. Это говорит о том, что у организаций отсутствуют необходимые ресурсы для выполнения обязательств по перевозке или их количество минимально. Сотрудничество с ними сопровождается значительными финансовыми и другими рисками.

Что это значит? Как видно из рейтинга, многие компании не имеют собственного автопарка. Соответственно выступают скорее чем-то вроде Uber для грузоперевозок, находят стронних перевозчиков, ИП или физлиц. Как следует из исследования BusinesStat, в 2022 г в России насчитывалось 48,8 тысяч предприятий отрасли автомобильных грузоперевозок. Большая часть – это физические лица и микропредприятия.

По данным сервиса Impact, сотрудничество с подобными непроверенными перевозчиками может вести к росту инцидентов с грузами. Так, только за март этого года в Санкт-Петербурге было украдено грузов – они просто не прибыли в пункт назначения – на 25 млн рублей. При этом все транспортные средства были представлены одной транспортной компанией, а документы предъявляемые водителями на всех погрузках фальсифицированы.

Кроме того, в самих компаниях, представленных в рейтинге, отмечается низкий уровень зарплаты – ниже средней по региону, в которой зарегистрирована организация. Например, в одной из подмосковных компаний средняя зп – 19485 рублей, при средней по области – 70178.

Подобная разница вызывает обеспокоенность экспертов – подобное может везти к росту переработок и, как следствие, числу ДТП из-за банальной усталости водители, а также дефициту кадров.

Внутрироссийские перевозки в начале этого года подорожали на 15–20%, писал «Коммерсант» со ссылкой на коммерческого директора SOTA Logistic Кирилла Латинского. Среди причин он назвал дефицит водителей категории Е (не хватает 26% водителей) и техники. «Дефицит кадров провоцирует рост зарплат, и сейчас непросто найти водителей на дальние магистрали даже за 190–200 тыс. руб. Доля затрат на персонал в перевозках составляет около 25–30%», — рассказал Латинский изданию. При этом это не предельный рост – эксперты также ожидают дальнейший рост тарифов до конца года.