В скором времени украинцам перестанет нравиться стремление Запада воевать «до последнего украинца».

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Об этом заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает «РИА Новости». Таким образом представитель Кремля прокомментировал слова министра обороны Нидерландов Кайсы Оллонгрен о необходимости продолжать поддерживать киевский режим. Накануне Оллонгрен назвала поддержку ВСУ «дешевым способом гарантировать», что Москва не будет предоставлять угрозы для Североатлантического альянса.

«Это такое достаточно типичное заявление. Украину продолжают использовать как дешевых солдат. Намерение продолжать воевать до последнего украинца уже фактически не скрывают», — цитирует Пескова агентство.

По убеждению пресс-секретаря главы государства, рано или поздно украинцы начнут слышать такие высказывания «в ином свете для себя», и «им это перестанет нравиться».

