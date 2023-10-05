Россия будет собирать информацию о преступлениях киевского режима вплоть до своей победы в СВО.

Об этом заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима МИД Родион Мирошник, передаёт РИА Новости.

По его словам, это системная работа, и по мере сбора информации будут выдаваться доклады, которые касаются отдельных видов преступлений киевского режима, в том числе в части нарушений гуманитарного права.

«Речь идёт о неизбирательном использовании оружия, преступлений против детей, разрушений медицинских и образовательных учреждений», – подчеркнул Мирошник.

Эти данные, отметил он, необходимы для российских зарубежных представительств и делегаций, работающих на международных площадках. Как пояснил дипломат, эта это работа будет продолжать вплоть до победы ВСУ.

«Это очень важно, так как даже статистика, которую мы сегодня можем презентовать, начинает устаревать, поскольку каждый день идут обстрелы, страдают люди», – резюмировал посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима.

Как ранее писал «Эксперт», депутат нижней палаты российского парламента от Крыма Михаил Шеремет призвал народ Украины «начать освободительную войну» против киевского режима, чтобы навсегда забыть о Владимире Зеленском «как о страшном сне».