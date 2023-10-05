В Минобороны РФ сообщили об улучшении тактического положения на Южно-донецком направлении

Российские штурмовые подразделения улучшили тактическое положение на Южно-донецком направлении.

Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Олег Чехов, передает «Интерфакс».

«Штурмовыми подразделениями улучшено тактическое положение на участке Новодонецкое-Урожайное, а также в районах Новозлатополь и Червоное. Взяты несколько опорных пунктов противника», — сообщил Чехов.

По его словам, группировкой «Центр» сорваны три атаки ВСУ и пять попыток провести ротацию в районах Старомайорского и Приютного; авиаударами поражены районы сосредоточения подразделений 128-й бригады терробороны ВСУ в Старомайорском, 72-й механизированной бригады в Константиновке и 79-й десантно-штурмовой бригады в Новомихайловке; поражены три пункта дислокации 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районе Урожайного, а также три пункта дислокации и склад боеприпасов 128-й бригады территориальной обороны ВСУ в Старомайорском.

«Уничтожена разведгруппа ВСУ южнее Новомихайловки. Расчетами тяжелых огнеметных систем "Солнцепек" поражены места сосредоточения живой силы ВСУ северо-восточнее Никольского. В ходе контрбатарейной борьбы противник потерял артиллерийское орудие Д-20 и шесть минометных расчетов», — отметил также начальник пресс-центра группировки «Восток».