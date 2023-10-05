В Москве промышленное производство выросло более чем на 12% в январе-августе 2023 года

Промышленные предприятия столицы увеличили объем производства в январе-августе 2023 года на 12,2% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Показатель вырос во многом за счет увеличения выпуска товаров в обрабатывающих отраслях. Об этом сообщил вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Так, обрабатывающие предприятия увеличили выпуск продукции на 13,9% в январе-августе 2023 года. Промышленники стали больше производить одежды, лекарственных препаратов, комплектующих для автомобилей и машиностроения, а также электрического оборудования. В целом, предприятия столицы стабильно развиваются, добавил заммэра.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского, поддержка правительства Москвы включает около 20 системных мер для промышленников. В городе также действует чат-бот @Mosprom_helpbot в мессенджере Telegram, где предприятия могут получить информацию о существующих налоговых льготах, порядке предоставления субсидий, свободных земельных участках под строительство производств и многом другом.

Промышленники могут отсортировать меры поддержки по необходимым критериям. Например, найти инструменты помощи, которые пригодятся при строительстве нового участка или при развитии существующего производства, узнать о наличии или отсутствии земельного участка в собственности, а также уточнить существует ли необходимость в приобретении оборудования и подключении к инженерным коммуникациям.