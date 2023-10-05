В Москве выпустили мультисервисную стойку для городских нужд

Московская компания «Электропривод и силовая электроника» первой в России создала мультисервисную стойку. С помощью агрегата можно в ультрабыстром режиме заряжать гражданский электротранспорт, системы видеонаблюдения, обеспечивать оперативную связь со службой экстренного реагирования, а также транслировать видеоконтент на широкоформатный монитор. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Разработка на 90% состоит из отечественных решений и комплектующих, добавил глава департамента. Всего в столице свыше 100 предприятий выпускают компьютерную технику, оптику и электронику. Компании активно развиваются, наращивают объемы производства и также реализуют концепцию технологической независимости, сказал Овчинский.

Устройство может заряжать электромобили, электросамокаты, а в перспективе и беспилотные системы доставки и аэроинспекции. Агрегат обладает мощностью более 150 киловатт. Это позволяет одновременно заряжать три автомобиля в быстром режиме. Стойку можно дополнить накопителем для ультрабыстрого заряда электротранспорта, что позволит сократить время зарядки до 15 минут.

В конструкции предусмотрены держатели силовых кабелей зарядки, которые сохраняют их опрятный внешний вид и не допускают контакта с дорожным покрытием. Устройство оснащено контурной подсветкой, которая отображает уровень заряда батареи, а также имеет мультимедийный дисплей с информацией для населения.

Как пояснил руководитель компании Антон Кузькин, сервисы стойки позволят оптимизировать работу коммунальных служб, обеспечить баланс мощностей у потребителей и позволят оперативно реагировать на нештатные ситуации и правонарушения. Устройство можно интегрировать с системами принятия решений под управлением искусственного интеллекта. В дальнейшем можно будет расширить функционал разработки. Например, подключать станцию кардиодефибриллятора и многое другое.