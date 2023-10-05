В Ростовской области построят завод по производству высокопротеиновых кормов

Завод по глубокой переработке зерна и производству подсластителей, ферментационных продуктов и высокопротеиновых кормов появится в Ростовской области.

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на заместителя губернатора региона — министра сельского хозяйства и продовольствия Константина Рачаловского. Уточняется, инвестиции в проект оцениваются в сумму более 30 млрд руб., имя инвестора не раскрывается.

По словам замгубернатора, на данный момент инвестиционный портфель АПК Ростовской области включает в себя 32 проекта с объемом инвестиций около 160 млрд руб. «Наш регион заинтересован в привлечении инвесторов для создания новых предприятий, и мы открыты для переговоров и соглашений», — подчеркнул Рачаловский.

Он отметил, что в прошлом году в сельское хозяйство региона были привлечены инвестиции в сумме 44,7 млрд руб.