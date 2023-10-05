Военный эксперт Шурыгин раскрыл карты командования ВСУ

Известный российский военный эксперт, аналитик и постоянный член Изборского клуба Владислав Шурыгин раскрыл карты командования ВСУ, прокомментировав переброску украинских боеспособных подразделений с Запорожского направления зоны СВО под Артёмовск (украинское название Бахмут).

По его мнению, Артёмовск для киевского режима продолжает оставаться «вопросом престижа», однако на карте военных действий данный населённый пункт не имеет стратегического значения, особенно в зимний период, передаёт сайт газеты «Известия».

«Для Киева это, прежде всего символ, который они раскручивали почти полгода штурма, называя его непреступной крепостью», – подчеркнул специалист.

Прогнозируя дальнейшее развитие оперативной обстановки на Артёмовском направлении, военный эксперт предположил, что ВСУ постараются приложить максимум усилий, чтобы занять позиции, которые позволят им зимой держать оборону, так как о дальнейшем контрнаступлении они уже и не помышляют.

«В ближайшее время станет окончательно понятно, что они собираются делать. Будут ли укреплять Донецкое направление или попытаются пробиться в районе Клещеевки к Артёмовску», – резюмировал постоянный член Изборского клуба.

Как писал «Эксперт», ранее Шурыгин назвал главные проблемы, которые ждут Россию после завершения специальной военной операции на Украине.

