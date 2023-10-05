«Еврей по национальности аплодирует нацисту»: Путин о случившемся в парламенте Канады

Владимир Зеленский аплодировал в парламенте Канады нацисту, который лично занимался истреблением людей на Украине.

Об этом, выступая на пленарной сессии XX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», заявил президент РФ Владимир Путин.

«Абсолютно отвратительно выглядит то, что все аплодируют, аплодировали этому нацисту, особенно президент Украины, в жилах которого течет еврейская кровь, еврей по национальности стоит и аплодирует нацисту, – сказал глава государства. – Не просто последышу нацистов, не просто последователю, а именно человеку, который своими руками уничтожал еврейское население».

По словам российского лидера, чествование нациста в парламенте Канады - это «в высшей степени отвратительно».

«Я могу представить себе, что есть просто непреодолимое желание, чтобы победить Россию на поле боя, добиться ее стратегического поражения. Но разве можно это делать такой ценой? Это просто в высшей степени отвратительно», – отметил Путин.

При этом он подчеркнул, что, если спикер парламента Канады, пригласивший выступить нациста из дивизии СС, не знает, что во время Второй мировой войны против России сражался Адольф Гитлер, то он идиот, а если знает и называет нациста героем, то он негодяй.

Напомним, 22 сентября текущего года председатель палаты общин Канады Энтони Рота пригласил на заседание парламента по случаю визита Зеленского 98-летнего Ярослава Хунку, представив его, как «украино-канадского ветерана Второй мировой войны, сражавшегося за украинскую независимость против русских».

Присутствовавшие в зале, в том числе премьер-министр Канады Джастин Трюдо, а также Зеленский, несколько раз приветствовали нациста стоя аплодисментами. Позже стало известно, что Хунка в годы войны воевал в составе 14-й добровольческой дивизии войск СС «Галичина», которая участвовала в пытках и жестоких убийствах евреев, поляков, белорусов и словаков.

