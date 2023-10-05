Завод по производству промышленного оборудования построят на юго-востоке Москвы

Компания «Полимер-Комплекс» вложит 440 млн рублей в реализацию масштабного инвестиционного проекта (МаИП) на участке 0,61 гектара на юго-востоке Москвы. Инвестор построит производство заливочных машин высокого давления. Об этом сообщил вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, договор аренды участка в промзоне «Курьяново» заключили с инвестором сроком на пять лет. За этот период компания должна построить производство площадью 5,5 тыс. кв. метров.

Активный период строительства начнется уже в октябре 2023 года. На данный момент на участке начинают установку свай для фундамента.

Реализация проекта обеспечит рабочими местами 90 человек, уточнил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский. На предприятии займутся производством промышленного оборудования для производства пенополиуретана, который необходим для наполнения мягкой мебели и спальных принадлежностей, автомобильных сидений и детских игрушек и для других целей.

По планам компании, два производственных корпуса завершат уже в 2024 году, сказал заместитель директора компании Валерий Тимохин. На новом предприятии в одном цехе будут производить оборудование для изготовления изделий из пенополиуретана мощностью до 100 заливочных машин в год, в другом цехе займутся выпуском изделий из пенополиуретана до одного миллиона штук в год.