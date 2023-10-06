S&P 500: быки надеются на худшее

После роста в среду американские акции вновь припали. При этом вчера основной причиной их движения, как и днем ранее, стали новости с рынка труда. На этот раз они оказались хорошими для экономики США, но не для быков.

По данным Минтруда США, число заявок на пособие по безработице за неделю выросло всего на 2 тыс. – до 207 тыс., тогда как консенсус-прогноз Dow Jones ожидал 210 тыс. Параллельно Challenger, Gray & Christmas подсчитала, что американские компании сократили в сентябре лишь 47457 рабочих мест – на 37% меньше, чем в августе. В общем, рынок труда по-прежнему устойчив, если не сказать разогрет.

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И основные фондовые индексы США закрыли день в минус. Dow Jones Industrial Average потерял 0,03%, S&P 500 – 0,13%, а Nasdaq Composite – 0,12%.

«Спрос в экономике продолжает усиливаться, что может только еще больше обеспокоить чиновников ФРС и поставить под угрозу прогресс в снижении инфляции», – пояснил вчера Reuters главный экономист FWDBONDS Кристофер Рапки.

В общем, «хорошие новости – плохие новости». Эта древняя рыночная практика оживает в каждом цикле подъема ставок. Проблемы в экономике, как показывает история, способны замедлить, остановить и даже повернуть вспять ужесточение денежно-кредитной политики. Иногда на ФРС влияет и ситуация на рынках. Так что те торгуются с ней вплоть до самой рецессии, когда игра и завершается – хорошие новости вновь становятся просто хорошими.

Ежедневные смены направления движения S&P 500 на этой неделе были во многом отражением именно такой торговли. И сегодня быки ждут очередного разворота, надеясь опять же на статистику с рынка труда.

Они ставят на то, что та окажется крайне слабой. Основания для этого дают вышедшие во вторник данные от ADP, но они, к сожалению для быков, далеко не всегда хорошо бьются с последующей официальной статистикой.

Так что не меньшие надежды на нее есть и у медведей. Слишком хорошие ежемесячные данные по занятости в несельскохозяйственном секторе вполне могут снова толкнуть доходности вверх, а акции – вниз.

В этом смысле сегодня ключевой день недели, если не всего октября. Некоторые, впрочем, полагают, что ставки еще выше – пятница определит тренд рынка акций США до конца года и даже далее.

Это выглядит явным преувеличением – ну не последняя же на ближайшие месяцы сегодня выходит статистика. Но если она ускорит идущее с июля снижение фондовых индексов США, то шансы затянуться у того и в самом деле появятся. Во всяком случае, если рассуждать, как многие медведи, в парадигме наступающей рецессии.

Сейчас S&P 500 близок к сильным уровням поддержки, пробитие которых способно открыть ему дорогу ниже. Но аналитики ждут, что новый сезон отчетности прервет серию из трех кварталов снижения прибыли. Эта вводная не согласуется с рецессией, и если факты ее будут опровергать – быть обвалам. Подъем же ставки ФРС и реальные свидетельства экономического спада только укрепят медвежий тренд.

И до завершения ему будет далеко – исторически рынок США находит «дно» только после начала рецессии, причем ближе к ее окончанию. Другое дело, что для тех, кто верит в «мягкую посадку» экономики, все это пустой звук. Интересно, что эта вера совершенно не мешает части из них ставить на крайне слабую статистику с рынка труда.

Но предсказание дат начала рецессий – дело вообще неблагодарное. Мало ли случаев, когда та, как становилось ясно позже, уже шла, а профильные чиновники, экономисты и прочие лица, считающиеся специалистами в вопросе, в упор ее не видели? Что уж говорить о простых быках. Но важности сегодняшней статистики, хотя бы только в масштабах пятницы, все это в любом случае не отменяет.

«Завтрашний отчет о занятости может оказаться самым важным в году, – цитировал вчера Bloomberg президента The Sevens Report Тома Эссея. – Если он будет слишком оптимистичным, то доходность 10-летних казначейских облигаций приблизится к 5%. И мы легко сможем увидеть падение индекса S&P 500 ниже 200-дневной скользящей средней с одновременным ускорением снижения акций».

