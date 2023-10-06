Более 1 га в районе Щукино реорганизуют по программе комплексного развития территорий

Несколько участков на Волоколамском шоссе и Авиационной улице на северо-западе Москвы, общей площадью более 1 га, будут застроены в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ). Об этом сообщил 6 октября заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов со ссылкой на проект решения, опубликованный на сайте мэрии столицы.

«Два участка в районе Щукино общей площадью 1,15 га входят в один проект комплексного развития территорий. Объем инвестиций в их реорганизацию оценивается в 6,94 млрд рублей, а ежегодный бюджетный эффект – в 546 млн», — сказал Владимир Ефимов. По его оценке, после завершения проекта здесь создадут более 1,5 тыс новых рабочих мест.

Территории, о которых идёт речь, расположены на Волоколамском шоссе, 32 и на Авиационной улице (17–22). В относительной близости находится станция метро «Войковская» и «Щукинская», а также станция «Стрешнево» МЦД-2. По оценкам правительства города, сегодня они используются неэффективно: на участках расположены устаревшие объекты. Вместо них планируется построить до 63 тыс кв м недвижимости, рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман. В том числе, в квартале появятся магазины, кафе, рестораны, офисы и отделения банков. «Территорию озеленят и благоустроят. Для жителей района Щукино откроется современное городское пространство», – добавил он.

Напомним, программа КРТ разработана, чтобы вовлечь в хозяйственный оборот неэффективно используемые или заброшенные территории столицы. Заняться их редевелопментом может сторонний инвестор по итогам торгов, а также правообладатель или городской оператор. Сейчас в Москве на разных стадиях реализации находится 188 проектов КРТ общей площадью около 2,45 тыс га.