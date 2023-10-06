В Кремле прокомментировали возможный отзыв ратификации ДВЗЯИ

Руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков на брифинге с журналистами прокомментировал возможный отказ России от ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

По словам представителя Кремля, это означает не намерения проводить такие испытания, а лишь необходимость приведения к единому знаменателю ситуации де-факто, передаёт РИА Новости.

«Именно это президент имел ввиду, – подчеркнул пресс-секретарь российского лидера. – Потому что ещё давным-давно мы подписали и ратифицировали, а американцы не ратифицировали. И чтобы привести к единому знаменателю, президент допустил возможность отзыва этой ратификации, о готовности сделать чего и заявил Вячеслав Володин».

При этом, как ещё раз подчеркнул Песков, это заявление не говорит о намерении проведения ядерных испытаний.

Как ранее писал «Эксперт», заместитель главы комитета по обороне нижней палаты парламента РФ Юрий Швыткин заявил, что вероятное решение в пользу отмены ДВЗЯИ даст возможность обеспечить безопасность России.

