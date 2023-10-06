Для сотовой связи и поиска месторождений: в Томске создали дрейфующий аэростат

Студенты Томского госуниверситета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) разработали дрейфующий аэростат, который способен решать целый спектр задач: от обеспечения сотовой связью отдаленных поселков до поиска полезных ископаемых с помощью детализированной съемки. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе Национальной технологической инициативы (НТИ).

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«Студенты ТУСУР испытали дрейфующий аэростат, с помощью которого можно будет делать детализированные снимки для поиска месторождений полезных ископаемых и слежения за сельскохозяйственными полями», — рассказали в НТИ.

Как пояснили в вузе, аэростат представляет собой высотную платформу для размещения разного рода оборудования, в том числе телекоммуникационного, для создания зоны интернет-соединения, фото- и видеооборудования. Преимуществом аппарата является то, что он может находиться на высоте до 40 км (больше, чем у БПЛА), удерживать эту высоту и работать по заданному маршруту, а не лететь по ветру, как недрейфующий аэростат.

Управление аэростатом осуществляется с помощью разработанной студентами технологии «аэробаласта». В дополнительной оболочке вместо гелия находится обычный воздух, плотность которого изменяется компрессором, благодаря чему можно регулировать массу и высоту полета.

«Спутниковые снимки — очень перспективное направление. При этом обычные снимки, сделанные спутниками, расположенными на высоте 600 километров, плохо детализированы. Альтернативой являются снимки с БПЛА, но это очень дорого. Уникальность нашей разработки в том, что посредством такого аэростата можно сделать детализированные снимки большой площади за небольшую цену», — рассказал лидер проекта Никита Чебан.

