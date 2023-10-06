С долларом все стало ясно

Аналитики Goldman Sachs прогнозируют максимальное за треть века ослабление иены по отношению к доллару. Специалисты также говорят о вполне возможном паритете между долларом и евро. На фоне разногласий относительно ближайших перспектив фондового рынка, по американскому доллару у специалистов и инвесторов удивительное единство – до тех пор, пока Федрезерв будет сохранять высокую ключевую ставку, доллар тоже будет сохранять неожиданно обретенную в последние месяцы силу. Внезапное усиление американской валюты продлится, как минимум, до конца текущего года, пишет Bloomberg. Как нетрудно догадаться, в такой ситуации трейдеры и спекулянты сейчас ставят на дорогой доллар.

Укрепление доллара усилилось, когда стало очевидно, что главный американский банк сохранит жесткую монетарную политику и в следующем году. Это осознание подтолкнуло доходность американских госолбигаций к 16-летнему максимуму и способствовало дальнейшему усилению доллара, который укрепляется по отношению ко всем главным валютам с середины июля.

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В самом начале 2023 года большинство инвесторов были уверены, что доллар начнет слабеть вместе с замедлением инфляции и отказом ФРС от очень жесткой монетарной политики, поднявшей учетную ставку до 40-летнего максимума. Считалось, что это произойдет если не весной, то летом точно. Однако американская экономика оказалась на удивление стойкой, хотя в описанном выше сценарии она должна была слабеть. Стойкость первой экономики планеты вместе с высокой инфляцией, которая несмотря на все усилия Федрезерва не торопится снижаться, а если и снижается, то делает это крайне медленно, заставили внести изменения в сценарий и привели к максимально сильному с ноября прошлого года доллару. В немалой степени укреплению американской валюты способствовало руководство ФРС, которое в последнее время все более откровенно говорит о сохранении ключевой ставки на нынешнем высоком уровне неопределенно долгое время.

«Сейчас ситуация отличается от того, что было в 2007 году,- говорит Лия Трауб из Lord Abbett & Co.- Федрезерву будет нелегко снижать ставку при нынешнем уровне инфляции».

Торговля на рынках фьючерсов и опционов показывает, что инвесторы ставят на продолжение тренда укрепления доллара или, как минимум, сохранения им нынешней силы. Трейдеры увеличили чисто ставок на сильный доллар, по данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC), до 4-месячного максимума. Что же касается управляющих активами, то они снизили количество коротких ставок до годового минимума.

Не соглашаются со скорым ослаблением доллара и экономисты в крупных банках. Так, в Rabobank прогнозируют к концу года падение евро до 1,02 доллара (сейчас курс – 1,05 доллара за евро). В банке Nomura считают вполне возможным даже паритет между американской и общеевропейской валютами. В Goldman Sachs говорят о высокой вероятности снижения иены до уровня 155 иен за доллар в течение шести месяцев. Кстати, такой слабой японская валюта по отношению к американскому доллару не была с 80-х годов прошлого века. В Bank of America Corp. считают, что ФРС будет сохранять высокую ставку до лета 2024 года.

Конечно, ситуация с долларом может резко измениться, если американская экономика начнет спотыкаться и падать под тяжестью высокой ключевой ставки. Такое развитие событий тоже вполне возможно, потому что, по мнению многих экономистов, проблем и рисков хватает. Мнения относительно состояния первой экономики в США и рецессии, которую ей прогнозировали еще какие-то полгода назад, разделились. Одни экономисты говорят, что ей удалось избежать рецессии, но другие утверждают, что опасность прихода рецессии еще не миновала.