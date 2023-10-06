Exxon готовит крупнейшее приобретение года

Американский нефтяной гигант Exxon Mobil Corp., похоже, хочет доминировать в добыче не только традиционной нефти, но и сланцевой. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники, Exxon успешно ведет переговоры по приобретению крупной сланцевой нефтяной компании Pioneer Natural Resources Co. Если переговоры закончатся успешно, то покупка, которую эксперты оценивают приблизительно в 60 млрд долларов, станет крупнейшей как в этом году, так и в истории американского нефтяного гиганта за 24 года. Речь, напомним, идет о знаменитой покупке нефтяной компании Mobil Corp. в 1999 году, о которой напоминает название компании. В случае расширения Exxon также станет крупнейшим оператором на крупнейшем нефтяном месторождении Америки.
Эта сделка объединит двух крупнейших операторов нефтяного месторождения Пермиан, расположенного в Техасе и Нью-Мексико. Exxon после ее завершения будет добывать в Пермиане ок. 1,2 млн бар./д., что, кстати, превышает добычу многих членов ОПЕК. Exxon давно мечтал о расширении своей доли в Пермиане, но постоянно опаздывал с покупками. Участки, которые сейчас принадлежат Pioneer, позволят Exxon снабжать дешевой нефтью его многочисленные нефтеперерабатывающие заводы на побережье Мексиканского залива и после 2050 года.
Переговоры идут успешно, как сообщает Wall Street Journal, но сделка все равно может расстроиться. Кстати, представители Exxon и Pioneer, наверное, чтобы не сглазить, на все вопросы отвечают, что не комментируют «рыночные слухи».
На данный момент крупнейшим приобретением 2023 года является покупка фармацевтическим гигантом Pfizer Inc. в марте за 43 млрд долларов производителя лекарств от рака Seagen Inc.
Акции Pioneer после закрытия торгов 5 октября стоили 214,96 долларов. Это позволяет оценить сланцевую компанию в 50,1 млрд долларов.
В нефтяном мире ждали чего-то подобного. Апрельское заявление главы Pioneer Скотта Шеффилда, работающего в компании с семидесятых годов прошлого века, об уходе в конце этого года, привлекло к этой крупной сланцевой компании всеобщее внимание. Именно Шеффилда многие называют главным «архитектором» сланцевой революции, превратившей США в одного из крупнейших производителей нефти на планете.
Exxon так же, как большинство нефтяных гигантов, быстро восстановился после коронавирусной пандемии, когда резко упали доходы и пришлось экономить на всем и брать огромные кредиты, чтобы выплачивать акционерам дивиденды. В прошлом году компания показала рекордную прибыль в размере 59 млрд долларов. В 2022 году стоимость акций Exxon выросла более чем на 80%. Прошлогодние финансовые успехи и позволили руководству компании замахнуться на покупку Pioneer.