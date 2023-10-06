Exxon готовит крупнейшее приобретение года

Американский нефтяной гигант Exxon Mobil Corp., похоже, хочет доминировать в добыче не только традиционной нефти, но и сланцевой. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники, Exxon успешно ведет переговоры по приобретению крупной сланцевой нефтяной компании Pioneer Natural Resources Co. Если переговоры закончатся успешно, то покупка, которую эксперты оценивают приблизительно в 60 млрд долларов, станет крупнейшей как в этом году, так и в истории американского нефтяного гиганта за 24 года. Речь, напомним, идет о знаменитой покупке нефтяной компании Mobil Corp. в 1999 году, о которой напоминает название компании. В случае расширения Exxon также станет крупнейшим оператором на крупнейшем нефтяном месторождении Америки.

Эта сделка объединит двух крупнейших операторов нефтяного месторождения Пермиан, расположенного в Техасе и Нью-Мексико. Exxon после ее завершения будет добывать в Пермиане ок. 1,2 млн бар./д., что, кстати, превышает добычу многих членов ОПЕК. Exxon давно мечтал о расширении своей доли в Пермиане, но постоянно опаздывал с покупками. Участки, которые сейчас принадлежат Pioneer, позволят Exxon снабжать дешевой нефтью его многочисленные нефтеперерабатывающие заводы на побережье Мексиканского залива и после 2050 года.