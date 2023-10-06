Экзистенциальный кризис по-чеховски

Молодой режиссер Евгений Закиров, выпускник Сергея Женовача, решил отказаться от расхожей эстетики сумасшествия и сделать главным мотивом экзистенциальный кризис героя знаменитой повести – умного, честного, но слабого духом врача Рагина, который сдружился с пациентом, страдающим манией преследования, и сам был объявлен душевнобольным.

«Этот текст вообще не про психушку! Стоит ли бороться с чем-либо вообще? Вот главная тема. Еще для меня важна здесь форма любви. Два человека – врач и пациент – нашли друг друга. Это очень важная встреча, когда один в другом открывает целый мир и влияет на него. Но роком судьбы эти двое оказались по разные стороны баррикад, как жертва и палач», – рассказывает Евгений Закиров.

За жанром «психотворная элегия» в спектакле кроется много философии, абсурдного юмора и трагедия, обычная у Чехова: когда могло случиться чудо, а случилась нелепость – и погубила человека.

В ролях: Сергей Беляев, Константин Константинов, Максим Глебов, Андрей Гусев, Иван Сапфиров, Алена Васина, Мамука Патарава.

Сцена на Сретенке, Пушкарев пер., д. 21