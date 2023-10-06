Инвесторы вложат около 82 млрд рублей в создание производств по офсетным контрактам

Инвесторы Москвы вложат в её развитие около 82 млрд рублей в рамках офсетных контрактов, подписанных с властями города с 2017 года. Всего на долю столицы приходится 78% от общего числа соглашений, подписанных в стране, сообщил 6 октября заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Город заключает офсетные контракты с 2017 года. За это время было подписано 14 офсетов, из них 7 контрактов в сфере фармацевтики, два – с производителями медицинских изделий, еще два – на поставку систем для хранения архивов, один – с производителем детского питания и по одному – на поставку элементов благоустройства и аккумуляторных батарей. Совокупный объем инвестиций в создание, модернизацию производств по указанным контрактам составит около 82 млрд рублей», – сказал Владимир Ефимов.

В том числе, с этом году власти столицы заключили уже 9 «офсетов». При этом по всем соглашениям, которые подписали ранее, уже начались поставки.

«В рамках таких контрактов столица получает лекарства, детское питание и медизделия. Как в сентябре сообщил мэр Москвы, один из производителей поставил миллионную упаковку лекарств для терапии онкологических и аутоимунных заболеваний», – отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Напомним, офсетные контракты представляют собой по сути инвестиции в обмен на госзаказ. Инвесторы вкладываются в открытие или расширение предприятия по выпуску продукции, нужной городу. Взамен администрация гарантирует госзакупки этой продукции на протяжении нескольких лет.