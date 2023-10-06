Кабмин восстановил демпфер и скорректировал ограничения по топливу

Правительство утвердило дополнительные меры для стабилизации внутреннего топливного рынка. В частности, с 1 октября коэффициент по топливному демпферу будет восстановлен с 0,5 до 1, доля обязательной продажи дизеля и бензина 5-го класса на биржевых торгах для нефтяников повысится на 3% и 2% соответственно. Кроме того, снимаются ограничения на экспорт дизеля, доставляемого в порты по трубопроводам, при условии поставок на внутренний рынок 50% продукции, сообщили в пресс-службе правительства.

Статья по теме: Нефтяники получили из бюджета по демпферу самую крупную сумму с начала года

«Принято решение внести поправки в Налоговый кодекс и восстановить с 1 октября топливный демпфер. Изменение коэффициента по демпферу с 0,5 до 1,0 позволит увеличить размер компенсации нефтеперерабатывающим заводам выпадающих доходов при продаже моторного топлива на внутреннем рынке. Скорректированы требования к нефтяникам по продаже дизеля и бензина 5-го класса на биржевых торгах. Доля продажи бензина увеличена с 13 до 15%, дизеля – с 9,5 до 12,5%», — заявили в кабмине.

Увеличение продажи на бирже части топлива, производимого российскими нефтяниками, позволит независимым АЗС приобретать его по рыночным ценам, снизит риски монопольного ценообразования и увеличит долю сделок на конкурентных условиях, полагают в правительстве.

Также кабмин снимает ограничения на экспорт дизельного топлива, доставляемого в морские порты трубопроводным транспортом, производителям, поставляющим на внутренний рынок не менее 50% от объема выпущенного дизтоплива. При этом на вывоз топлива за пределы страны вводится заградительная пошлина в 50 тыс. рублей за тонну для поставщиков нефтепродуктов, которые не производят их сами, а закупают для перепродажи.

