Конкурсный управляющий «Томета» Анатолий Селищев вывел предприятие из кризиса

В ноябре 2020 года на «Томете» было введено наблюдение, внешним управляющим был назначен Анатолий Селищев. Через три месяца, в марте 2021 года, Арбитражный суд Самарской области, рассмотрев финансовый отчет управляющего, ввел на предприятии процедуру конкурсного управления. Конкурсным управляющим предприятия был утвержден Селищев. В сентябре 2023 года процедура конкурсного управления благополучно завершилась заключением мирового соглашения с кредиторами, основным из которых является «Уралхим». Статус банкрота был с «Томета» снят.

Немного об истории банкротства ООО «Томет». Особенностью предприятия является то, что оно работает на производственной базе ПАО «Тольяттиазот» (ТоАЗ) и инфраструктурно связано с ним. ООО было выделено в самостоятельное юрлицо в 2004 году, контроль над ним был передан гонконгскому офшору Triumph Development Ltd., аффилированному с тогдашними бенефициарами ТоАЗа – Владимиром и Сергеем Махлаями, а также швейцарцами Эндрю Циви и Беатом Рупрехтом.

Эти лица в 2019 году были заочно осуждены за мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Согласно приговору суда, они организовали многоуровневую преступную схему с нелегальным выводом денежных средств ПАО «Тольяттиазот» при реализации продукции предприятия на экспорт. Тем самым предприятию был нанесен ущерб в сумме 77,3 млрд рублей, а его миноритарному акционеру – компании «Уралхим» – еще на сумму 10,3 млрд рублей. Взыскание этих сумм было обращено на имущество мошенников, одним из солидарных ответчиков стало ООО «Томет».

С приходом на «Томет» в ноябре 2020 года Анатолия Селищева начался новый период в жизни предприятия. Стандартной целью конкурсного производства при процедуре банкротства является организация распродажи имущества должника на наиболее выгодных условиях для удовлетворения требований кредиторов и ликвидация предприятия-должника. Однако Анатолий Селищев выбрал другой путь, более сложный, но оказавшийся наиболее эффективным. Он предложил кредиторам продолжить производственную деятельность завода и сохранить трудовой коллектив. Представленный им план получил одобрение кредиторов.

Это решение далось Селищеву непросто. К моменту его прихода на завод оба агрегата по производству метанола простаивали после аварий, прежнее руководство с их ремонтом не справилось. Коллектив завода был сильно деморализован, перед работниками маячила перспектива ухода в простой и потери части заработка. То есть начинать Селищеву пришлось даже не с нуля, а с минусовой отметки. Более того, ему пришлось взять на себя фактически две функции – и конкурсного управляющего, и генерального директора завода, организующего операционную и хозяйственную деятельность завода.

Одновременно ему пришлось руководить сразу многими процессами. Первоочередной задачей было в самые сжатые сроки отремонтировать и запустить агрегаты метанола. Ситуация осложнялась тем, что не было комплектующих и запчастей для их ремонта, не было подрядчика, который мог выполнить работы по их запуску, а контрагенты боялись заключать с заводом-банкротом какие-либо договора.

Для решения этой задачи была создана антикризисная команда из привлеченных конкурсным управляющим специалистов и рабочих, и уже через два месяца оба агрегата заработали. Семерых топ-менеджеров завода вместе с гендиректором, а также ряд руководителей служб пришлось уволить как не имевших ни производственного опыта, ни мотивации для работы. Их места заняли высокопрофессиональные кадры, местные и приглашенные из других российских регионов. Впервые за многие годы предприятие объявило набор на новые вакансии рабочих и ИТР, в результате на предприятии был сформирован высококвалифицированный и слаженный коллектив, способный решать любые производственные и финансовые задачи.

На предприятии за два с половиной года под управлением Селищева реализован целый комплекс мероприятий по обновлению, модернизации оборудования и новому строительству.

Достроено и введено в эксплуатацию несколько крупных объектов капитального строительства: пункт налива метанола в автомобильные цистерны, промежуточный резервуар для обеспечения налива метанола в автомобильные цистерны и подъездные пути.

Завершены проектные работы по реконструкции агрегатов метанола, что в будущем позволит увеличить выработку метанола. В работоспособном состоянии поддерживается и железнодорожный транспорт, находящийся в управлении «Томета»: регулярно проводился текущий и капитальный ремонт ж/д цистерн.

Большое внимание уделялось и социально-трудовой сфере. Первым приказом по персоналу, подписанным Селищевым, было увеличение с 1 марта 2021 года зарплаты рабочим на 10-15%. По результатам работы коллектив завода стал регулярно получать премии. Все работники завода были обеспечены полисами добровольного медицинского страхования. Мобилизованным на СВО сотрудникам были выплачены пособия, сохранены зарплаты, за счет завода была приобретена экипировка, тепловизоры, регулярно высылается гуманитарная помощь.

Несмотря на существенное снижение в 2022 году цены реализации метанола и объемов продаж вследствие снижения спроса на внутреннем рынке и практически полное прекращение поставок на экспорт в 2022 году, вызванное ограничениями со стороны недружественных стран, «Томет» показал положительный финансовый результат. Был диверсифицирован рынок сбыта внутри страны, начаты экспортные поставки в Китай.

Итоги двух с половиной лет работы Анатолия Селищева показали, что избранная им стратегия управления активом оказалась верной. Продолжение производственной деятельности без продажи имущества в период конкурсного производства позволило не только погасить существенную часть требований кредиторов, но и накопить денежные средства на счетах для дальнейших расчетов.

Сейчас, после окончания процедуры банкротства, работа «Томета» продолжается. Оборудование приведено в порядок, построены новые объекты, ведется большая работа по диверсификации продуктового портфеля за счет разработки продуктов на основе метанола. А уже под них будут в дальнейшем приниматься решения о строительстве новых мощностей. Сохранен и пополнен новыми квалифицированными кадрами производственный коллектив. Предприятие, согласно мировому соглашению, утвердило график погашения задолженности перед кредиторами, устраивающий все стороны. Все это означает, что у «Томета» есть большой задел на будущее и хорошие перспективы для дальнейшего развития.