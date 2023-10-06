Менеджер сети АЗС объяснил одну из причин сохранения высоких цен на топливо

Пока все усилия правительства по ограничению стоимости топлива для потребителей на российском рынке не приносят значимого результата. Так, передает РИА Новости, стоимость бензина Аи-92 и Аи-95 и летнего дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в середине недели возобновила рост после трех сессий снижения подряд, в том числе, дизтопливо подорожало сразу почти на 6%.

Так, в частности, в среду, 4 октября 2023 года, стоимость летнего дизельного топлива по территориальному индексу Европейской части России за торговый день выросла на 5,8%, до 57 004 рублей за тонну. Марка бензина Аи-92 подорожала на 1,2%, до 56 151 рубля за тонну, бензина Аи-95 — на 1,65%, до 58 587 рублей за тонну.

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А цена зимнего дизельного топлива обновляет рекорд третий день подряд: за среду она выросла на 0,16%, до 73 096 рубля за тонну. Межсезонное дизтопливо подорожало на 0,34%, до 64 221 рублей за тонну.

На этом фоне достаточно громко прозвучала инициатива одной из независимых сети автозаправочных станций. Как сообщило 6 октября агентство ТАСС, сеть АЗС «Нефтьмагистраль» снижает цены на бензин на 2 рубля, а на дизельное топливо — на 1 рубль. Об этом агентству сообщил коммерческий директор сети Сергей Соловьев. Причем это снижение не первое.

Ранее ФАС сообщила, что «Нефтьмагистраль» добровольно снизила на своих заправках цены на топливо. По данным ФАС, стоимость бензина Аи-92 на сети АЗС «Нефтьмагистраль» уменьшилась с 28 сентября на 2,36 рубля, Аи-95 - на 3,17 рубля, дизеля — на 2,4 рубля.

Сергей Соловьев рассказал агентству, почему, на его взгляд, несмотря на снижение цен на топливо на бирже и частично в мелкооптовом сегменте, в рознице они практически не снижаются. По его словам, физических объемов нефтепродуктов на рынке мало. Сейчас топливо можно купить только на бирже, однако эти объемы придут на заправки через месяц-полтора. «Поэтому, так как снижение биржевых цен началось фактически с 19 сентября, эти дешевые объемы будут либо к середине октября, либо к концу октября», — сказал он.

Коммерческий директор сети, чьи АЗС расположены в Московском регионе, обратил также внимание на то, что с 10 октября уходит на ремонт на два месяца Московский нефтеперерабатывающий завод. Соловьев рассказал, что под этот ремонт «Нефтьмагистраль» создавала запасы топлива, покупая его на бирже по высоким ценам, которые существовали на тот момент. Поэтому, по его словам, у сети очень большие остатки топлива по высоким ценам.

«И несмотря на это, мы понижаем розничные цены, потому что верим в то, что усилия, которые прикладывают правительство, Министерство энергетики и Федеральная антимонопольная служба, позволят стабилизировать рынок нефтепродуктов и обеспечить маржинальность в розничном секторе», — заключил представитель компании.

«Если за ошибки, волокиту и разгильдяйство не наказывать — они будут повторяться»

«Сейчас, после того как по проблеме жестко высказался лично президент, принято хвалить правительство за принятые меры — и “серый” экспорт у нас фактически заблокирован, и экспортная продажа биржевого топлива — уже запрещена, и ФАС проснулся наконец-то. Чиновники наперегонки бегут с докладами, предлагая свои меры и отчитываясь о неких результатах, — заметил в комментарии “Эксперту” первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. — А у меня вопрос. Где они все были хотя бы месяц назад, когда проблема с топливом уже была очевидна простым людям, и когда её ровно теми же самыми методами можно было решить “в зародыше”, не дожидаясь нынешних последствий?»

Политик отметил, что на экспертном уровне, как теперь выясняется, назревающая проблема показала себя еще раньше — в начале лета. «Но чиновники целый месяц только отмахивались и чего-то ждали, видимо, что «само рассосется». Почему реакция даже на очевидные проблемы общества следует с таким запозданием? Ведь этот потерянный месяц никто не вернет. Да, сейчас цены, возможно, стабилизируются, а дефицит топлива ослабнет. Но осенние полевые работы уже близки к завершению, а сезон отпусков закончен. Спасибо, конечно, за труды, но поздно — ущерб экономике уже нанесен», — говорит Владимир Кошелев.

Он констатирует, что если за ошибки, волокиту и разгильдяйство вообще никак не наказывать — они будут повторяться вновь и вновь, и нормальной работы не получится.

Цены на заправках в самом деле пока «не откликнулись» на меры правительства по их нормализации, признает финансовый аналитик маркетплейса «Финмир» Александр Соловьев. Так вышло, поскольку нефтяной рынок внутренних цен сильно монополизирован. Несмотря на снижение оптовых цен, разница в рознице для конечного потребителя несущественна. Кроме того, действия правительства имеют некий временной лаг, и эти меры не успели оказать влияния на цены на заправках, потому что туда отгружаются закупленные ранее запасы по более высоким котировкам.

Впрочем, считает Александр Соловьев, шаг такого крупного независимого игрока на рынке АЗС как «Нефтьмагистраль», может подтолкнуть и других масштабных игроков включиться в борьбу за клиентов.

Борьба с переменным успехом

Как стало понятно 6 сентября, нефтяные компании смогли пролоббировать в правительстве возврат к прежнему, затратному для бюджета и выгодному для них механизму обеспечения относительно низких цен на бензин и дизтопливо. Одновременно смягчен запрет на экспорт последнего.

В пресс-службе правительства сообщили, что кабмин утвердил дополнительные меры для стабилизации внутреннего топливного рынка. В частности, с 1 октября коэффициент по топливному демпферу будет восстановлен с 0,5 до 1. Кроме того, снимаются ограничения на экспорт дизеля, доставляемого в порты по трубопроводам, при условии поставок на внутренний рынок 50% продукции.

Одновременно для нефтяников несколько повысится доля обязательной продажи дизеля и бензина 5-го класса на биржевых торгах: на 3% и 2% соответственно

«Принято решение внести поправки в Налоговый кодекс и восстановить с 1 октября топливный демпфер. Изменение коэффициента по демпферу с 0,5 до 1,0 позволит увеличить размер компенсации нефтеперерабатывающим заводам выпадающих доходов при продаже моторного топлива на внутреннем рынке», — заявили, в частности, в правительстве.