Минобороны сообщило оперативную информацию об успехах ВС РФ в зоне СВО за последнюю неделю

На ежедневном брифинге Минобороны РФ официальный представитель ведомства Игорь Конашенков сообщил оперативную информацию о больших успехах ВС РФ в зоне СВО за последнюю неделю.

Согласно данным, которые озвучил генерал-лейтенант Игорь Конашенков, в период с 29 сентября по 6 октября ВС РФ нанесли 14 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности и беспилотными летательными аппаратами по объектам военной инфраструктуры Украины. Поражались склады боеприпасов, ракетно-артиллерийского вооружения и военно-технического имущества, производственные цеха предприятий, выпускающих вооружение и военную технику, а также пункты размещения боевиков ВСУ и иностранных наемников.

В результате ударов уничтожены мастерская крупноузловой сборки ударных и разведывательных беспилотных летательных аппаратов «Punisher» и «Фурия», склады хранения реактивных снарядов HIMARS, крылатых ракет «Storm Shadow» и «Scalp», а также компоненты изготовления взрывчатых веществ для производства боеприпасов. В пунктах временной дислокации поражены подразделения украинских националистических формирований, а также иностранных наёмников и инструкторов.

4 октября морской авиацией Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожены 2 плавсредства и 13 диверсантов ВСУ при попытке высадки десанта на побережье Крыма.

На Донецком направлении противник продолжал укреплять свою оборону в районах Авдеевки, Марьинки и Торецка (ДНР), одновременно пытаясь атаковать в районах Первомайского, Невельского и Красногоровки (ДНР). За прошедшую неделю отражено 34 атаки ВСУ. Уничтожено более 1 745 боевиков, 27 автомобилей, 18 танков и других боевых бронированных, 13 орудий полевой артиллерии, 3 склада с боеприпасами и боевая машина РСЗО «Град».

На Южно-Донецком направлении ВС РФ отразили 11 атак противника. Ударами авиации и огнем артиллерии наносилось поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ. Уничтожено за неделю свыше 755 боевиков, 19 автомобилей, 11 орудий полевой артиллерии, 8 танков и других боевых бронированных машин.

На Запорожском направлении активными действиями подразделений ВС РФ заняты более выгодные рубежи и позиции, а также отражены 2 контратаки штурмовых групп 65-й механизированной и 71-й егерской бригад ВСУ в районах населённых пунктов Вербовое и Работино (Запорожская область). Уничтожено более 320 боевиков, 25 орудий полевой артиллерии, 20 автомобилей и 14 боевых бронированных машин.

На Краснолиманском направлении ВСУ силами 12-й бригады специального назначения, 63-й и 67-й механизированных бригад предпринимал безуспешные попытки восстановить утраченные позиции в районах Ямполовки (ДНР), Червоной Дибровы и Кузьмино (ЛНР). Отражено 17 атак противника, уничтожено более 430 боевиков, 14 автомобилей, 13 боевых бронированных машин и 12 орудий.

На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки грамотными действиями отразили 4 контратаки подразделений ВСУ. Ударами авиации и огнем артиллерии поражены скопления живой силы и техники 25-й воздушно-десантной, 14-й, 43-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах Синьковки, Тимковки (Харьковская область), Новоселовского и Новолюбовки (ЛНР). За неделю уничтожено более 405 боевиков, 15 орудий полевой артиллерии, 5 танков и других боевых бронированных машин. В районах Волчанска, Купянска и Липцы (Харьковская область) уничтожено четыре склада боеприпасов ВСУ.

На Херсонском направлении противник предпринимал безуспешные попытки по захвату плацдармов на островах и левом берегу Днепра. В результате огневого поражения потери ВСУ составили до 235 боевиков, 17 автомобилей, 6 орудий полевой артиллерии и 5 складов с боеприпасами, а также пресечена деятельность 2-х ДРГ.

Истребительной авиация ВКС РФ и средства ПВО в течение недели сбили самолеты Су-27, Су-25 и МиГ-29 воздушных сил Украины в районах населённых пунктов Солдатское (Днепропетровская область), Сергеевка и Клещеевка (ДНР). На аэродроме Долгинцево (Днепропетровская область) уничтожен штурмовик Су-25.

Ударами ракетных войск, артиллерии и БПЛА поражены пусковая установка ЗРК «Бук» в районе населённого пункта Бурлацкое (ДНР), а также 3 радиолокационных станции обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18 в районах населённых пунктов Никаноровка (ДНР), Кринички и Новобогдановка (Николаевская область).

Российские средствами ПВО в течение недели перехватили 39 снарядов РСЗО HIMARS, «Ольха» и «Ураган», 4 управляемые авиационные бомбы JDAM, 3 противорадиолокационные ракеты HARM и 2 противокорабельные ракеты «Нептун». Уничтожены и подавлены средствами радиоэлектронной борьбы 320 БПЛА.

За всё время СВО российские силы уничтожили 486 самолётов, 250 вертолетов, 7 572 БПЛА, 440 ЗРК, 12 361 танк и других боевых бронированных машин, 1 161 боевая машина РСЗО, 6 666 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 13 850 единиц специальной военной автомобильной техники ВСУ.

Как ранее писал «Эксперт», на брифинге 5 октября Конашенков сообщил, что на Донецком направлении ВС РФ уничтожили за сутки до 210 боевиков, 6 автомобилей, 4 боевые бронированные машины, 2 самоходные артиллерийские установки («Акация», «Гвоздика»), артиллерийскую систему М777 производства США и гаубицу Д-20.