16 октября в Большом зале Московской консерватории прозвучит необычная программа «Музыка кино с итальянским акцентом», посвященная великим хитам Нино Рота и Андрея Петрова. За дирижерский пульт в этот вечер встанет прославленный итальянский маэстро Фабио Мастранджело. На концерте в исполнении государственного симфонического оркестра «Новая Россия» прозвучат знаменитые мелодии из таких киношедевров, как «Ромео и Джульетта», «Гараж», «Леопард», «Восемь с половиной», «Дорога», «Укрощение огня», «Ночи Кабирии» и многих других. Пронзительные темы Андрея Петрова и романтичные мелодии Нино Рота, давно ставшие мировой классикой, мгновенно перенесут зрителей в увлекательную киновселенную, позволяя вновь пережить яркие эмоции, связанные с просмотром культовых фильмов.

Фабио Мастранджело — кавалер ордена Звезды Италии, лауреат Международного конкурса дирижёров Mario Gusella. С 2018 года маэстро Мастранджело является главным дирижёром Симфонического оркестра Москвы «Русская филармония», с которым начал свое сотрудничество более десяти лет назад. Фабио Мастранджело родился в г. Бари (Италия), начал играть на фортепиано в возрасте пяти лет под руководством отца. Позже Фабио окончил Музыкальную консерваторию им. Никколо Пиччинни в Бари, Консерваторию Женевы у Марии Типо и Королевскую Академию Музыки в Лондоне, где получил диплом пианиста-исполнителя. Посещал мастер-классы у Альдо Чикколини, Сеймура Липкина и Пола Бадуры-Шкода, занял 1-ое место в конкурсе пианистов в Осимо (1980) и в Риме (1986).

Государственный симфонический оркестр «Новая Россия» (художественный руководитель — Юрий Башмет) был создан в 1990 году указом Правительства Российской Федерации. В 2002 году за дирижерский пульт встал Юрий Башмет, открывший качественно новую страницу в истории коллектива. Оркестр под руководством маэстро приобрел свою, неповторимую манеру исполнения, которую отличает творческая раскрепощенность, смелость интерпретации в сочетании с поразительной одухотворенностью исполнения, глубокое, насыщенное звучание. С оркестром сотрудничают прославленные дирижеры и исполнители, на его счету —сотни концертов по всему миру. В репертуаре оркестра сочетаются классика и современность, музыка разных стилей и жанров. Особое место в репертуарной политике оркестра занимают концерты для детей и юношества.