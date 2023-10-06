На границе изъяты сотни килограммов украинских наркотиков, предназначенных для продажи в России

Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ при участии Федеральной таможенной службы за год изъяли 370 кг синтетических наркотиков, которые пытались провезти с Украины через страны ЕС для реализации в России, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

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«С сентября 2022 года по настоящее время пресечено 11 фактов контрабанды украинских синтетических наркотиков в Российскую Федерацию транзитом через государства Европейского союза. За указанный период из незаконного оборота изъято 370 кг "синтетики", произведенной на Украине», — сообщили в ЦОС.

Одиннадцать уголовных дел были возбуждены в отношении девяти лиц по фактам контрабанды наркотиков. Специалисты установили, что автомобили, оборудованные тайниками с наркотиками, доставлялись в Киев, оттуда их забирали водители-наркокурьеры: граждане Украины, не подлежащие призыву в ВСУ (инвалиды, члены многодетных семей, служители культа), либо граждане РФ, постоянно проживающие на украинской территории. Запрещенные вещества доставлялись в РФ транзитом через территории Польши, Латвии, Литвы и Эстонии.

«Задержано 12 членов российских звеньев преступных групп из ряда регионов РФ, планировавших реализовать ввозимые наркотики через нелегальные интернет-магазины, в отношении которых следственными органами возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 228.1 УК РФ», — добавили в ФСБ.

