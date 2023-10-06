На рынке ждут «очень четких» заявлений от ОПЕК

Радикальное и стремительное изменение ситуации с биржевыми котировками нефти застало врасплох многих. До обвала в среду, ставшего самым мощным за последний год, они считали, что сползание котировок Brent от пика прошлого четверга ($97,69 за баррель) в район $90-92 — просто коррекция.

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Это неудивительно. Многих гипнотизировала близость круглой цифры $100 и разговоры о скором ее достижении.

Предшествующее движение с уровней чуть выше $70, выглядело мощно, наряду с этим уже уже было преодолено серьезное сопротивление в районе $89-90, которое должно было стать сильной поддержкой. Да и фундаментальные факторы — растущий спрос на нефть и ее дефицит на физическом рынке — говорили в пользу быков.

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В итоге огромное количество длинных позиций было открыто уже после того, как котировки прибавили два десятка долларов — ордера размещались в надежде на движение к круглой отметке или даже выше. И этот навес, созданный покупателями, часть из которых биржевые «зоологи» называют свиньями, только помог медведям, когда возникли признаки того, что фундаментальный нарратив меняется.

Сначала на рынке быстро и широко распространилась идея, которую ФРС давным-давно, но до сих пор довольно безуспешно пыталась вдолбить в головы рыночной публики. Она состояла в том, что высокие (по меркам предыдущего десятилетия просто немыслимые) ставки — это очень и очень надолго. Из этого следовал вывод, что экономике и США, и всего мира грозит рецессия, которая резко снизит спрос на нефть.

И в среду пришло очень своевременное для медведей подтверждение того, что процесс, возможно, пошел. Сезонный спрос на бензин в США упал до минимума с 1998 года — и котировки нефти за считанные часы рухнули почти на 6%.

Вчера быстрое падение продолжилось. Brent достигла $83,84 за баррель, потеряв 2,3% относительно закрытия среды и 14,2% — от пика прошлого четверга. Это ее минимум с августа.

«Когда цена на нефть разворачивается, это всегда происходит быстро — особенно при снижении, — поясняла в четверг Bloomberg старший трейдер энергоресурсами CIBC Private Wealth Ребекка Бэбин. — Скорость распродажи определялась еще и навесом длинных позиций, выросшим за последний месяц. Многие из новых покупателей на подходе к $100 были ни в чем не уверенными импульсными трейдерами, каких легко спугнуть с рынка».

Но теперь цены на Brent вернулись в диапазон, в котором они колебались с ноября по август. И начинают действовать новые правила игры.

Если ранее лидеров ОПЕК+ котировки в этом районе — и особенно ближе к $70 — совершенно явно не устраивали, то и сейчас причины быть ими довольными у них едва ли найдутся. При этом Саудовская Аравия и Россия уже показали решимость при необходимости действовать достаточно жестко.

Так что рынок обсуждает, чего от них ждать. Министерская встреча ОПЕК+ только что закончилась и через такое малое время после нее выходить с резкими заявлениями нефтедобытчики едва ли станут. Но в дальнейшем ситуация будет зависеть как от биржевых котировок, так и и от положения дел на физическом рынке.

Медведи верят, что дефицит уходит в прошлое, но у ОПЕК еще недавно было другое мнение. Однако при дальнейшем падении нефти картель вполне может тактично согласиться с ними и не повышать поставки, несмотря на растущий спрос, а то и снизить их.

«Рынок будет по-прежнему испытывать дефицит в течение четвертого квартала, но более низкие цены уменьшают вероятность того, что ОПЕК ослабит ограничения поставок», - считают, например, аналитики National Australia Bank.

Такой сценарий ведет к новому взлету биржевых цен. Однако это возможно лишь в том случае, если дефицит нефти и в самом деле будет расти, а не уменьшаться.

Для этого экономика США не должна замедляться, на что в текущей ситуации ОПЕК рассчитывать не стоит. Но из заявлений Саудовской Аравии с Россией и не следовало, что ежемесячный пересмотр сокращения поставок нефти не приведет к их новому урезанию.

«Это уже не та ОПЕК, что в 2015 году, — говорила вчера на CNBC руководитель отдела сырьевой стратегии RBC Capital Markets Хелима Крофт. — Если давление продавцов продолжится в ближайшие дни, и будет похоже, что эта распродажа ведет цену нефти к $70, то, думаю, мы, по меньшей мере, услышим очень четкие заявления от ОПЕК».