Нобелевскую премию мира получила находящаяся в тюрьме иранская правозащитница

Нобелевская премия мира 2023 года присуждена иранской правозащитнице Наргес Мохаммади «за борьбу против угнетения женщин в Иране и за продвижение прав человека и свободы для всех». Об этом объявил Норвежский нобелевский комитет.

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«Ее отважная борьба стоила огромных личных потерь. В общей сложности режим арестовывал ее 13 раз, пять раз осуждал и приговорил в общей сложности к 31 году тюремного заключения и 154 ударам плетью. Пока я говорю, госпожа Мохаммади все еще находится в тюрьме», — заявила, представляя лауреата, председатель Нобелевского комитета Берит Рейсс-Андерсен.

Наргес Мохаммади родилась в 1972 году и зарекомендовала себя как защитница равенства и прав женщин еще в 1990-е годы, будучи студенткой-физиком. После окончания учебы она работала инженером, а также обозревателем в различных реформаторских газетах. В 2003-ем стала сотрудничать с Центром защитников прав человека в Тегеране, основанным еще одним лауреатом Нобелевской премии мира Ширин Эбади. В 2011-ом Мохаммади была впервые арестована и приговорена к многолетнему тюремному заключению за усилия по оказанию помощи заключенным активистам и их семьям. Она выступала против смертной казни и против систематического применения пыток и сексуального насилия в отношении политических заключенных в иранских тюрьмах.

«Премия мира этого года также присуждается сотням тысяч людей, которые в предыдущем году выступили против политики теократического режима, направленной на дискриминацию и угнетение женщин», — отметили в комитете.

