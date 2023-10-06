Новости спецоперации: ВС РФ уничтожили автомобиль с высокопоставленными офицерами ВСУ

Артиллеристы 3-й добровольческой разведывательно-штурмовой бригады «Конвой» точным выстрелом из гаубицы Д-20 уничтожили в промзоне Херсона бронированный автомобиль, в котором находились высокопоставленные офицеры командования ВСУ.

Об этом РИА Новости рассказал начальник штаба российского артиллерийского дивизиона с позывным Бандерас.

По словам собеседника агентства, аэроразведка при помощи БПЛА вела наблюдение за военным объектом в Херсоне и обнаружила, что из здания вышли украинские военные, которые сели в бронированный внедорожник Toyota, после чего в составе колонны с автомобилем сопровождения направились в сторону промзоны Херсона.

В ходе наблюдения за колонной из двух машин российские военные назначили точку, где может быть нанесено огневое поражения противника, и так как данный район оказался уже пристрелянным, переносом огня от заранее пристрелянной цели было нанесено поражение противнику с первого выстрела.

При этом Бандерас подчеркнул, что оперативным методом «соответствующие силовые структуры» получили информацию, что в бронированном внедорожнике, который ехал первым, находились высокопоставленные офицеры командования ВСУ.

Также отмечается, что в украинских соцсетях, в которых сообщается о происшествиях в Херсоне, опубликованы фото подбитого бронеавтомобиля.

Как ранее писал «Эксперт», на ежедневном брифинге Минобороны РФ официальный представитель ведомства Игорь Конашенков сообщил оперативную информацию о больших успехах ВС РФ в зоне СВО за последнюю неделю.

Согласно данным, которые озвучил генерал-лейтенант, в период с 29 сентября по 6 октября ВС РФ нанесли 14 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности и беспилотными летательными аппаратами по объектам военной инфраструктуры Украины.

Поражались склады боеприпасов, ракетно-артиллерийского вооружения и военно-технического имущества, производственные цеха предприятий, выпускающих вооружение и военную технику, а также пункты размещения боевиков ВСУ и иностранных наёмников.

