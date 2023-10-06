Обвал гособлигаций США становится опасным

Не так давно Америка жила в мире свободных денег. Ключевая ставка ФРС была в районе 0%, а в ряде стран Европы и Азии – даже ниже 0. И хотя с тех пор прошло совсем немного времени - какие-то пара лет, но сейчас кажется, что это было в другой жизни. Неудивительно, потому что все перевернулась с ног на голову. Особенно заметно это стало в последние недели, когда доходность по 10- 30-летним американским гособлигациям превысила 5%, что является 16-летним максимумом.
Важность состояния американской экономики в целом и гособлигаций в частности помогает объяснить то внимание, с которым все следят за американскими бондами. Если в двух словах, то на данный момент, ситуация на американском рынке госдолга влияет не только на обстановку на рынки бондов в других странах, но и вообще – почти на все.
Следует иметь в виду и то, что правительства многих стран во время коронавирусной пандемии выпускали для защиты своих экономик государственные и дополнительные облигации, как нетрудно догадаться, с низкими процентными ставками, чтобы защитить свои экономики. Сейчас же им приходится рефинансировать этот долг по значительно более высокой цене, что угрожает привести к настолько большим дефицитам госбюджетов, что власти просто не смогут их контролировать.
Это и многое другое объясняет, почему цена денег в Европе в последние год-два так существенно выросла. Высокая 5-процентная ставкавсе чаще встречается в финансовых сводках о гособлигациях в самых разных странах. Ставки но немецким 10-летним гособлигациям, например, сейчас самые высокие после 2011 года. Даже в Японии такой высокой доходности не видели уже более десятилетия.
Чем выше ставки, тем дороже кредиты. В августе 2022 – сентябре 2023 гг. обслуживание госдолга США по повысилось приблизительно на 130 млрд долларов по сравнению с предыдущим годом: с 678 млрд долларов до 808 млрд.
Министр финансов США Джанет Йеллен признает, что последние несколько месяцев постоянно думает об американских гособлигациях. К всему описанному выше и многим других экономическим и финансовым нюансам и проблемам следует прибавить и значительно более серьезные проблемы на политической арене США. На этой неделе в стране начался политический кризис, о котором в последнее время предупреждали многие экономисты и политологи.
После ряда трансформаций проблема становится проблемой домохозяйств. Именно простым налогоплательщикам придется платить более высокие налоги.
Обвал американских гособлигаций, которые по-прежнему считаются одним из наиболее надежных источников вложения денег, почти привел к панике. Несмотря на бурные события последних дней и недель очевидно, что американские гособлигации остаются одним из наиболее надежных средств спасения денег.
Кстати, высокие ставки негативно повлияли и на готовность банков финансировать крупные слияния и пли поглощения в последние полтора года. Кредиторы, как нетрудно догадаться, все больше боятся, что не вернут деньги. В результате чуть ли не обвал на рынке выкупов акций выпустившими их компаниями. По состоянию на конец сентября, стоимость приобретений упала в 2023 году на 45% до 384 млрд долларов. Причем двузначное снижение фиксируется уже второй год подряд.
Несмотря на сильное давление со всех сторон центробанки не показывают никаких признаков того, что они резко изменять курс внешней политики.