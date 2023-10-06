Обвал гособлигаций США становится опасным

Не так давно Америка жила в мире свободных денег. Ключевая ставка ФРС была в районе 0%, а в ряде стран Европы и Азии – даже ниже 0. И хотя с тех пор прошло совсем немного времени - какие-то пара лет, но сейчас кажется, что это было в другой жизни. Неудивительно, потому что все перевернулась с ног на голову. Особенно заметно это стало в последние недели, когда доходность по 10- 30-летним американским гособлигациям превысила 5%, что является 16-летним максимумом.

Важность состояния американской экономики в целом и гособлигаций в частности помогает объяснить то внимание, с которым все следят за американскими бондами. Если в двух словах, то на данный момент, ситуация на американском рынке госдолга влияет не только на обстановку на рынки бондов в других странах, но и вообще – почти на все.