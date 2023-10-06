«Основная рабочая лошадь»: Шойгу осмотрел производство Су-34 в Новосибирске

Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил нарастить темпы производства и ремонта истребителей-бомбардировщиков Су-34 — «основной рабочей лошади» СВО. Глава российского военного ведомства проинспектировал летно-испытательную станцию и цех окончательной сборки продукции Новосибирского авиазавода им. В.П.Чкалова (входит в «ОАК»), где осуществляется серийный выпуск, ремонт и модернизация Су-34, сообщили в пресс-службе Минобороны.

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«Эта машина – основная рабочая лошадь, у них по четыре по пять вылетов каждый день, поэтому надо поджаться, поторопиться. У нас же есть предприятия, которые в этом году на программу 2024 года, они с опережением идут. Так и здесь надо организовать работу», — указал Шойгу.

Директор авиазавода Александр Панасенко доложил, что предприятие не только выпускает серийную продукцию, но и производит капремонт авиатехники, которая выработала свой ресурс в ходе эксплуатации. По его словам, «научились делать все»: и менять у самолетов головную часть, и ремонтировать хвостовую, есть даже опыт ремонта булей — самый сложный процесс с точки зрения сборки.

Шойгу отметил, что в текущем году благодаря совместным усилиям промышленности и Минобороны поставка новых самолетов Су-34 и доработка уже эксплуатирующихся осуществляются в соответствии с графиками. На совещании с участием руководства предприятия и профильных органов военного управления обсуждались ход выполнения контрактов 2023 года и задачи на 2024-ый, а также были рассмотрены вопросы по «созданию комплекса с беспилотными летательными аппаратами большой дальности», добавили в пресс-службе.

