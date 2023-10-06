«Погода пойдет на поправку»: синоптик посоветовал повременить с зимней одеждой

Ближайшие выходные и начало следующей недели испугают жителей столичного региона «ноябрьским холодом», однако зимнюю одежду доставать еще рано. Об этом сообщил в своем Telegram-канале руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

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«Действительно, выходные и начало новой недели обдадут нас ноябрьским холодом, пронзят ветрами и подсыпят первого снежку. Но все это только до середины недели», — пообещал метеоролог.

Уже в следующий четверг погода, по его данным, «пойдет на поправку». Температура воздуха повысится до вполне приемлемых 10-12 градусов, а местами и до плюс 15-ти. Ветер будет юго-западный и южный, но довольно сильный.

«В общем, еще не время доставать зимнюю одежду», — резюмировал Шувалов.

