Послеремонтная проверка генераторов Airbus и Boeing теперь будет проводиться в России

Инженеры Новосибирского государственного технического университета (НГТУ НЭТИ) создали первые российские стенды для испытаний генераторов Airbus 320, Boeing 777 и вертолетов Robinson и Agusta, которые раньше проходили проверку только за рубежом. Стенды позволят обнаружить дефекты после ремонтных работ и сократить количество ошибок, сообщили в пресс-службе вуза.

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«Стенд для испытания генераторов — это установка, реализующая проверку функционирования как самих электрических генераторов, так и систем их автоматической защиты и управления на борту. Стенд осуществляет проверку функции автоматического ограничения частоты и амплитуды напряжения, вырабатываемой этими генераторами. Также на стенд устанавливаются типовые авиационные блоки управления, имитирующие различные режимы работы, и осуществляется их автоматическая проверка», — пояснили в вузе.

Раньше генераторы самолетов и вертолетов мировых брендов проверялись за рубежом, теперь же российские авиакомпании могут испытывать их в своей стране и сэкономить на этом большие средства. Кроме того, разработка новосибирских ученых актуальна в условиях запрета на ремонт и обслуживание иностранной авиатехники.

«НГТУ НЭТИ имеет богатый опыт по созданию стендов испытания практически любых агрегатов вертолетов Ми-8, Ми-17, Ми-26 и других. Можно установить оборудование и сразу же проверить, насколько корректно работают устройства. Для нормального функционирования системы жизнеобеспечения вертолетов и самолетов выходные параметры генераторов должны быть стабильны, и как раз блоки отвечают за стабилизацию этих параметров. С помощью стендов возможно показать, что после ремонта эти блоки функционируют и выдают заявленные характеристики», — рассказал руководитель научно-исследовательской лаборатории «Испытания электроприводов» НГТУ НЭТИ Денис Котин.

Инженеры готовы принимать заказы как от российских, так и зарубежных компаний, добавили в НГТУ НЭТИ.

