Предприятия Москвы договорились о поставках с участниками международной выставки в Казахстане

Девять московских производителей лифтового, светильного, электротехнического и другого оборудования представили свою продукцию на международной выставке «Иннопром.Казахстан». Было проведено более 120 переговоров с местными партнерами и намечены планы для дальнейшей работы. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

В частности, столичный производитель осветительного оборудования «Трансинжиниринг» провел переговоры о поставках своей продукции с казахстанской электротехнической компанией и предприятием по выпуску частных джетов. Казахстанские партнеры также заинтересовались разработками столичного производителя продукции для автоматизации телефонии «Спец-Телеком». Московские телефонные станции могут появиться во всех филиалах системообразующего транспортного предприятия Казахстана.

По словам, представителя компании «Спец-телеком», выставка помогла предприятию укрепить отношения с существующими партнерами и обрисовать горизонты сотрудничества в новых проектах на территории Центральной Азии.

Московский производитель волоконно-оптических измерительных трансформаторов тока «Профотек» договорился о сотрудничестве в области использования высокоточных систем учета электроэнергии с международной компанией, работающей в отрасли горнодобывающей промышленности и цветной металлургии. Столичное предприятие также продолжит сотрудничество с производственными подразделениями крупнейшего госэнергетического холдинга Казахстана в части цифровой модернизации.