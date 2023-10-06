Представители медиасферы собрались на презентацию нового сезона мероприятий на Live Арене

На мероприятии выступали звёздные спикеры, среди которых были топ-менеджеры медиасферы, представители шоу-бизнеса, киноиндустрии и театра.

Генеральный продюсер Gutseriev Media, музыкальный продюсер и глава продюсерского центра Sound Media Татьяна Тур рассказала представится гостям бранча о грядущих проектах сезона. Также спикерами бранча стали: вице-президент «Российской академии радио» Юрий Костин, генеральный продюсер Krutoy Media Диана Синицына, музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, режиссёр и основатель компании «MAG Film Moscow» Алексей Голубев.

Гости бранча: генеральный директор «Звук» — Сергей Балдин, Валерия, Дмитрий Маликов, Сергей Филин с супругой Марией Прорвич, Гарик Burito, IVAN, Lina Lee, группа Фабрика, дизайнер Игорь Гуляев, Артур Гаспарян и многие другие. Ведущими осеннего бранча стали КРАСАВЦЫ LOVE RADIO — Никита Мартов и Ярослав Парамонов. Информационные партнёры мероприятия: журналы HELLO и VOICE, медиахолдинг Krutoy Media и телеканал «Муз-ТВ».

Главная повестка дня — мероприятия Live Арены:

* «Зимнее SHOW», которое состоится 1 января 2024 года и станет after party Нового года на 11 000 человек. Зрителей ждут громкий лайн-ап и самые топовые треки;

* Семейный мюзикл «Ночь Счастливых Надежд», который пройдёт на Live Арене со 2 по 5 января 2024 года при участии Филиппа Киркорова, Валерии, Миланы Хаметовой, Натальи Гордиенко и Катерины Шпицы;

* Трехдневный фестиваль «Большая Любовь» - синтез классической музыки, оперы и балета. В первый день зрителей ждёт формат «Большая любовь. Опера», во второй день состоится проект «Гуцериев в музыке», а третий день будет посвящён русскому балету;

* «Nовый музоN», который мы делаем совместно с «Муз-ТВ», состоится 19 апреля 2024 года. Ожидается более 30 артистов, 11 000 зрителей и море драйва;

* «Трибьют Валерии», запланированный на 17 апреля 2024 года. В концерте примут участие популярные российские артисты, которые исполнят песни в исполнении Валерии.

Как отметила Татьяна Тур, Live Арена — это не просто концертная площадка, а целый культурный центр, с безграничными возможностями воплощения творческих идей, где каждый сможет найти что-то для себя. Здесь проходят концерты, спектакли, фестивали, конные шоу, и другие мероприятия, которые объединяют людей и дарят им незабываемые впечатления.