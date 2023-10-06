Привыкаем к 100 рублям за доллар

Колебания курса вокруг отметки 100 рублей за доллар (а юаня вокруг 13,7 рублей за юань) — результат окончания налогового периода. Экспортеры закупились рублями, и взяли паузу в продаже валютной выручки, а вот импортеры как раз начинают предъявлять спрос на валюту.

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«Мы связываем связываем оживление спроса на доллар в конце недели, нарушившее хрупкий баланс на рынке, с двумя конъюнктурными факторами: завершающимися праздниками в КНР, стимулирующими импортеров готовиться к новым сделкам, а также неблагоприятным внешним фоном, выражающимся в заметной коррекции нефтяных котировок», — говорится в обзоре ПСБ.

В Росбанке также отмечают: в 2023-м году рубль слабел по окончании всех налоговых периодов за исключением апреля. «Перестройка экспорта и импорта не является быстрым процессом, а комментарии властей относительно краткосрочных перспектив укрепления рубля становятся более неоднозначными», — комментируют ситуацию в Росбанке.

В ближайшие дни в ПСБ даже не исключают теста долларом зоны 104-106 рублей, юанем — отметки в 14 рублей. Однако потом накал страстей на валютном рынке должен утихнуть: скоро уже заседание ЦБ по ставке, где, скорее всего, ставка еще вырастет, правительство снимает запрет на продажу топлива на экспорт — что тоже принесет облегчение валютному рынку за счет притока денег из-за рубежа.

«Мы рассчитываем, что "вылет" курса доллара в трехзначную зону будет недлительным, т.к. побудит власти на принятие мер, способных охладить валютный рынок, — полагают в ПСБ. — Кроме того, ждем уже во второй половине октября и увеличения предложения валюты, с улучшением позиций рубля, на фоне уплаты крупным бизнесом разового налога на сверхдоход и ожидаемого роста сборов нефтегазовых платежей в бюджет на фоне комфортных цен на нефть».