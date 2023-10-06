Нефть может вновь начать зажигать

Утро последнего дня первой недели октября рубль начал с продолжения снижения. В моменте курс доходил до 101,5 руб. за доллар, что лишь на 25 копеек ниже локального минимума, зафиксированного в середине августа.

Судя по характеру торгов, пока спрос на иностранную валюту на Московской бирже остается чуть выше ее предложения. Однако доллар дороже 100 рублей пугает как импортеров, так и экспортеров.

Первые опасаются, что они не смогут реализовать в России купленный за рубежом товар.

Вторые же боятся введения властями жестких мер в поддержку российской валюты, например, обязания продавать 90-100% валютной выручки, а также выхода на торги долларов и юаней от нефтяников, размер которых вырос в связи повышением цен на нефть.

«Валютный рынок продолжает тестировать, на каких уровнях курса регуляторы перейдут к еще более четким и жестким мерам поддержки рубля через регулирование потоков экспортной выручки (Минфин) и/или повышение ключевой ставки (Банк России)», - отмечают аналитики Росбанка.

Похоже, что в птницу экспортеры чуть увеличили объем продажи валюты. На это, в частности, намекает выросший объем торгов.

Однако трейдеры привыкают к любой ситуации, поэтому не стоит ожидать, что экспортеры бросятся на следующей неделе избавляться от валюты.

Впрочем, некоторую поддержку рублю с понедельника окажет выход Китая из длительных выходных.

Фондовые трейдеры сегодня начали потихоньку сокращать позиции. Большинство высоколиквидных акций закрылось снижением.

Но желание покупать пока остается в силе. Так, инвесторы вновь «вспомнили» что «Лукойл» может получить разрешение властей на выкуп своих акций с рынка, и сегодня эта бумага выросла примерно на полпроцента.

Но делать высокие ставки на это событие не стоит. «Лукойл» хоть и обещал расплатиться с нерезидентами за свои акции находящейся за рубежом валютной выручкой, но сейчас государству выгоднее стимулировать/принудить компании продавать как можно больше валюты в России.

Не затронула коррекция и акции Сбера. От крупнейшего российского банка в начале следующей недели ждут отчетности за сентябрь. С одной стороны, балансовая переоценка упавших цен на облигации негативно повлияет на чистую прибыль. С другой, предварительные данные показывают, что население продолжает активно брать ипотеку и кредиты, несмотря на резкий рост их стоимости.

Последний факт, кстати, вселяет все больше и больше уверенности в том, что в октябре Банк России повысит ключевую ставку.

Техническая картина по акциям Сбера неопределенная. Среднесрочно с начала августа бумага торгуется в довольно широком боковике с границами 260-270 руб. Краткосрочно же акция шестой день находится в узкой консолидации. Поэтому на следующей неделе можно ждать относительно сильного, но, вероятно, короткого движения Сбера.

Пытался, но не смог продолжить вчерашний взлет «Яндекс». Интерес к бумаге в четверг был спровоцирован новостью, что теперь в процессе раздела компании западная структура получит меньше активов, чем это предполагалось ранее.

Несмотря на снижение большинства высоколиквидных бумаг, из-за роста их в четверг на вечерней сессии, Индекс Мосбиржи закрылся в пятницу без принципиальных изменений.

Это дает основания надеяться, что при появлении драйверов рынок акций может немного подрасти на следующей неделе.

Одним из стимулов для роста может стать рост нефти. Сегодня падение «черного золота» приостановилось. Более того, практически весь день нефть росла, но сильные данные по занятости в США опустили котировки всех рисковых активов.

Министерство труда США сообщило, что число рабочих мест в американской экономике в сентябре увеличилось на 336 тыс. Темпы роста стали максимальными за восемь месяцев. При этом опрошенные эксперты ждали увеличения показателя на 170 тыс.

Сейчас рынок трактует статистику «наоборот» - чем лучше показатели, тем больше будет оснований у ФРС повысить ставки.

В результате, к закрытию основных торгов на российском фондовом рынке, нефть растеряла все дневные завоевания, и вновь уткнулась в зону сопротивления $83-84.

Подавляющее большинство аналитиков, как российских, так и западных, ждет возврата котировок нефти в диапазон $90-95. Рост нефти может не очень сильно поддержать российский рынок акций, в первую очередь бумаги нефтяных компаний, но поводов для формирования нового восходящего тренда по Индексу Мосбиржи нет.