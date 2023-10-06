Рынок угля ищет точки роста

Поставщики, аналитики, представители логистических и инфраструктурных компаний, проектных институтов собрались на бизнес-форуме “Coal Drive -2023” в Турции, чтобы обсудить изменения, тренды, возможности и проблемы на мировом и внутреннем рынках угля. Одной из центральных тем докладов и дискуссий стала ситуация с экспортом, расти которому объективно мешают логистические и инфраструктурные проблемы. Так или иначе эту проблему в своих докладах затронули не только представители компаний «Атлант», «ОТЭКО», Solar Gulf Shipping, но и производители. Оказалось, что отрасль видит текущую ситуацию и перспективы не столь радужно, как описано в отчетах и прогнозах профильных министерств.

Главная боль - недостаток пропускной способности железных дорог, которая тормозит полноценную переориентацию экспорта на азиатские рынки. Разворот на Восток — один из ключевых трендов для всех отраслей российской промышленности, и добывающие предприятия здесь не исключение. Однако возможности по наращиванию экспорта уперлись в возможности транспортной инфраструктуры за Уралом. Как отмечают эксперты, на данный момент мощность портов в три раза превышает пропускную способность подъездных железнодорожных путей. А к 2030 году их грузооборот должен увеличиться еще почти вдвое. В 2022 году в восточном направлении впервые повезли больше грузов, чем на Запад: 118 из 275 млн тонн. Более 700 предприятий, которые никогда не отправляли ничего на Восток, повезли свои грузы. К сожалению, на форме не было представителей РЖД, поэтому ответить на прозвучавшие претензии было некому.

Впрочем, позиция железнодорожников известна - им уже не единожды приходилось оправдываться в публичном поле. В РЖД считают, что в текущей ситуации на Восток необходимо везти груз с большей добавочной стоимостью. В 2022 году госмонополия не вывезла порядка 5 млн тонн грузов, в то время как уголь из Кузбасса везли для внутреннего потребления в регионы Дальнего Востока. В РЖД заявили, что компания потеряла на этом в стоимости перевозки, а государство — в налогах. При этом на финансовые потери жалуются и угольщики: сохранять объемы экспорта приходилось во многом за счет жесткого демпинга, поэтому поводов для радости от официальных цифр ФТС у рынка нет.

Над задачей по увеличению пропускной способности работают уже не первый год. Так, в прошлом году пропускная способность Восточного полигона выросла до 158 млн тонн. В 2023 году ожидается 173 млн тонн, в 2024 году — 180 млн тонн. Уже принято решение о третьем этапе модернизации с выходом на 210 млн тонн, и обсуждается проект работ по расширению до 255 млн тонн к 2032 году. Но есть и нюансы - например, неоднократная отмена тендеров на создание объектов электрогенерации для нужд того же Восточного полигона. Второй момент - недостаточные темпы развития железных дорог в восточном направлении. По оценкам экспертов, даже с учетом программ РЖД пропускная мощность все равно будет отставать от роста грузооборота. Так, в 2022 году дефицит провозной способности составлял 103 млн тонн, в 2023 году ожидается 95 млн тонн, но уже в 2024 году он снова вырастет до 130 млн тонн. Так что углю, контейнерам и нефтепродуктам придется конкурировать еще не один год.

Некоторые надежды возлагаются на Северный морской путь. Объем финансирования плана по развитию СМП составляет 1,8 трлн рублей, а к 2030 году планируется выйти на показатель в 150 млн тонн грузооборота. В 2022 году по СМП было перевезено 34,1 млн тонн грузов, в 2023 году за первые восемь месяцев — 23,7 млн тонн. Однако далеко не всем угольщикам этот маршрут представляется оптимальным. Очень многое зависит от динамики изменения ставок фрахта и проблем со страхованием судов в связи с санкционным давлением, о чем также неоднократно заявляли участники форума.

Текущую ситуацию на рынках угля, прогноз цен на коксующийся уголь и перспективные рынки сбыта рассматривали в своих докладах представители «Газпромбанк» Центра Ценовых Индексов “Газпромбанка”, Metals&Mining Intelligence, БКС и «Яков и Партнёры». Было отмечено, что на экспортные котировки российского угля на спотовом рынке основное влияние до конца 2023 года продолжат оказывать изменение спроса в Китае, в том числе из-за возможных ограничений производства стали в четвертом квартале, и ситуация с отгрузками из Австралии. При этом в долгосрочной перспективе баланс мирового рынка коксующегося угля будет зависеть от новых проектов в основных регионах добычи, а также от реализации перехода Китая к электрометаллургии и увеличения производства стали в Индии. Проблемы с доступностью высококачественного железорудного сырья и ломосбором, а также развитие технологий по сокращению выбросов СО2 в традиционной технологии «доменная печь – кислородный конвертер» (BF-BOF) будут поддерживать спрос на коксующийся уголь.

В целом, форум “Coal Drive-2023” с его атмосферой свободного обсуждения сложных вопросов позволил посмотреть на рыночную ситуацию с разных сторон, четко обозначив и тренды, и “узкие места” отрасли. Путь к решению проблем будет не быстрым, но их фиксация - важный шаг в нужном направлении.