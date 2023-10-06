Такого в экономике США еще никогда не было

В Белом доме не устают хвалиться успехами американской экономики, якобы достигнутыми благодаря мудрому руководству Джо Байдена. Однако ни помощники Байдена, ни он сам не говорят, что все больше данных и показателей свидетельствуют о стремительном приближении гигантского экономического кризиса, пишет обозреватель Джастин Хаскинс на сайте foxbusiness.com. Причем, один из таких показателей не возникал со времен Великой депрессии. Если правительство и законодатели не ограничат расходы, причем, сделать это нужно максимально быстро, то страну ждет экономическая катастрофа, считает Джастин Хаскинс.
Чтобы удержать на плаву экономику и фондовый рынок, в самый разгар пандемии, в 2020 году, были потрачены триллионы долларов. Дополнительные расходы финансировались за счет роста госдолга и включения печатного станка. Когда в январе 2021 года в Белый дом въехал Джо Байден, казалось, что экономический кризис, спровоцированный локдаунами, скоро закончится. Но вместо того, чтобы снизить расходы до привычного уровня, Байден с демократами в Конгрессе и, естественно, с благословения ФРС оставил расходы правительства на значительно более высоком уровне, чем до пандемии. Это решение вместе с низкой ставкой ФРС, а также многочисленными проблемами в глобальной экономике, возникшими после 24 февраля 2022 года, привели к резкому скачку инфляции, максимальному, кстати, за 40 лет. Цены взлетели практически на все. Федрезерв отреагировал на рост инфляции повышением ключевой ставки. При этом несмотря на высокую инфляцию расходы правительства не снижались.
Полтора года борьбы с инфляцией при помощи повышения ставки принесли плоды – инфляция снизилась, но не настолько сильно, чтобы снизились и цены в магазинах. А вот объем денежной массы снизился, причем, снизился очень существенно. Т.е. сейчас при продолжающемся росте цен объем наличных денег продолжает уменьшаться. Естественно, такая ситуация оказывает беспрецедентное давление на американские домохозяйства.
Самые свежие экономические данные свидетельствуют о том, что последние три квартала рост денежной массы остается отрицательным, т.е. денег становится все меньше и меньше.
За последние 110 лет в истории США объем денежной массы сокращался с такой же высокой скоростью, как сейчас, лишь однажды – в начале 30-х годов прошлого века, т.е. в разгар Великой депрессии.
Конечно, прямой аналогии между двадцатыми годами XXI века и тридцатыми XX-го, пожалуй, нет, но некоторое сходство все же имеется. Главное же различие заключается в том, что в 30-е годы прошлого века, когда годовой прирост денежной массы был отрицательным, вместе со снижающимся объемом наличных денег снижались и цены на товары и услуги. Сейчас же цены несмотря на быстрое снижение денежной массы продолжают расти. Такого в Америке, по крайней мере, в подобных объемах еще никогда не было.
Все больше американцев сейчас лишаются сбережений и все больше залезают в долги несмотря на то, что они уже давно отказались от покупок и отпусков и тратят деньги только на самое необходимое: еду, жилье и коммунальные услуги. По данным ФРС, у нижних (по размерам доходов) 80% американцев сбережений сейчас меньше, чем было до пандемии. Что же касается верхней 20-процентной прослойки, то, как пишет Джастин Хаскинс, у них сбережения опустятся ниже допандемического уровня, вероятно, в ближайшие 12 месяцев.
Комбинация из высоких цен в магазинах и дефицита денег заставляет американцев все сильнее полагаться на кредитные карты и другие виды и формы потребительского долга. Причем, и здесь зависимость уже достигла рекордных размеров. К примеру, весной этого года суммарный долг по кредитным картам в Соединенных Штатах впервые в истории превысил 1 триллион долларов.
Вывод очевиден: настоящими результатами байденомики являются высокие цены, высокие расходы правительства и низкие сбережения населения. Между Конгрессом и Белым домом из-за расходов сейчас идет самая настоящая война. Если ее срочно не прекратить, то работа правительства будет временно остановлена. Американская экономика, уверен Хаскинс, идет по тонкому льду. Если цены и инфляция в самом ближайшем будущем не снизятся и если Конгресс и Белый дом не договорятся о снижении расходов, то в Америке начнется новый, причем, очень сильный экономический кризис.