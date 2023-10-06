Такого в экономике США еще никогда не было

В Белом доме не устают хвалиться успехами американской экономики, якобы достигнутыми благодаря мудрому руководству Джо Байдена. Однако ни помощники Байдена, ни он сам не говорят, что все больше данных и показателей свидетельствуют о стремительном приближении гигантского экономического кризиса, пишет обозреватель Джастин Хаскинс на сайте foxbusiness.com. Причем, один из таких показателей не возникал со времен Великой депрессии. Если правительство и законодатели не ограничат расходы, причем, сделать это нужно максимально быстро, то страну ждет экономическая катастрофа, считает Джастин Хаскинс.

Чтобы удержать на плаву экономику и фондовый рынок, в самый разгар пандемии, в 2020 году, были потрачены триллионы долларов. Дополнительные расходы финансировались за счет роста госдолга и включения печатного станка. Когда в январе 2021 года в Белый дом въехал Джо Байден, казалось, что экономический кризис, спровоцированный локдаунами, скоро закончится. Но вместо того, чтобы снизить расходы до привычного уровня, Байден с демократами в Конгрессе и, естественно, с благословения ФРС оставил расходы правительства на значительно более высоком уровне, чем до пандемии. Это решение вместе с низкой ставкой ФРС, а также многочисленными проблемами в глобальной экономике, возникшими после 24 февраля 2022 года, привели к резкому скачку инфляции, максимальному, кстати, за 40 лет. Цены взлетели практически на все. Федрезерв отреагировал на рост инфляции повышением ключевой ставки. При этом несмотря на высокую инфляцию расходы правительства не снижались.