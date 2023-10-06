Топливный демпфер: нефтяники прогнули правительство

Правительство утвердило дополнительные меры для стабилизации внутреннего топливного рынка, говорится в сообщении на сайте российского кабинета министров. Так, принято решение внести поправки в Налоговый кодекс и восстановить с 1 октября топливный демпфер. Также скорректированы требования к нефтяникам по продаже дизеля и бензина 5-го класса на биржевых торгах.

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Изменение коэффициента по демпферу с 0,5 до 1,0 позволит увеличить размер компенсации нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) выпадающих доходов при продаже моторного топлива на внутреннем рынке. Это позволит обеспечить экономические стимулы к насыщению внутреннего рынка топливом, сдержать рост оптовых биржевых цен, что в результате будет способствовать поддержанию стабильной ценовой ситуации в рознице на уровне, близком к инфляции.

При этом доля биржевой продажи бензина увеличена с 13 до 15%, дизеля — с 9,5 до 12,5%.

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Продажа на бирже части топлива, производимого российскими нефтяниками, даёт независимым автозаправочным станциям возможность приобретать его по рыночным ценам. Такой подход, уверены в правительстве, снижает риски монопольного ценообразования, поскольку многие доминирующие участники топливного рынка обладают собственной сетью заправок. Утвержденные изменения позволят повысить гарантированный объем предложения востребованного топлива на биржевых торгах и увеличить долю сделок, которые заключаются на конкурентных условиях.

Для предотвращения возможного серого экспорта после снятия действующих ограничений на вывоз топлива за пределы страны введена заградительная пошлина на нефтепродукты. Она составит 50 тыс. рублей за тонну для поставщиков нефтепродуктов, которые не производят их сами, а закупают на рынке для перепродажи. Таким образом, кабмин пресекает попытки перекупщиков приобретать топливо заранее для последующего экспорта после снятия действующих ограничений. Это также не даёт им вывозить классовое топливо под видом других продуктов.

Также сняты ограничения на экспорт дизельного топлива, доставляемого в морские порты трубопроводным транспортом, при условии что производитель поставляет на внутренний рынок не менее 50% от произведённого дизеля.

Цены снизятся, но не кардинально?

«Стоимость бензина и дизеля в рознице растет с марта этого года, — отметил в интервью «Эксперту» губернатор Архангельской области Александр Цыбульский. — В марте мы в Архангельской области уже вводили ежедневный мониторинг запасов топлива, и сейчас ФАС проверяет экономическую обоснованность мелкооптовой продажи топлива с нефтебаз, анализирует ценообразование топлива на всём пути до потребителя, исследует другие составляющие, которые включаются в конечные цены для потребителей, в том числе аграриев».

Но дело в том, объяснил глава региона, что на сложившуюся ситуацию влияет целая группа факторов. Действующие на сегодняшний день условия налогового маневра для игроков российского нефтяного рынка стимулируют добычу и экспорт в большей степени сырой нефти, а не ее переработку. Особенно при нынешнем курсе рубля, который увеличивает доходность поставок на экспорт. Это создает ситуацию ограниченности предложения на внутреннем топливном рынке, при условии повышенного спроса, особенно в период сезона сбора урожая.

Что касается снижения ранее выплат по демпферу, то, он отметил: «Разумеется, выполнение задачи наполнения бюджета для правительства является приоритетным, однако и возможный резкий рост цен на топливо необходимо ограничивать», — заявил Александр Цыбульский.

Для стабилизации ситуации, уверен губернатор Архангельской области, необходимо насытить нефтепродуктами внутренний рынок. Одной из мер стимулирования переработки нефти и соответственно снижения цен на топливо могли бы стать изменения в налоговом законодательстве РФ, вплоть до временной отмены некоторых параметров налогового маневра, отсрочка платежей по НДПИ, при условии отправки сырой нефти участниками рынка на НПЗ, а значит, для насыщения внутреннего рынка.

Суть происшедших изменений в том, объясняет ведущий аналитик отдела макроэкономического анализа «Финам» Оксана Лукичева, что в последние месяцы бюджет очень сильно потратился на возврат средств нефтяникам по обратному акцизу, в связи с чем выплаты по демпферу были уменьшены. Это и привело к резкому росту цен, так как производители топлива переложили часть затрат на конечного потребителя — цены внутри РФ подтягивались к экспортному паритету.

Напомнив о введении недавно запрета на экспорт нефтепродуктов, эксперт указала, что сейчас власти пытаются вернуть ситуацию в устоявшееся русло. В дальнейшем перспективе цены должны отыграть вниз, но это затянется примерно до конца ноября, так как АЗС надо использовать закупленное ранее дорогое топливо, отмечает она.

Принятые меры помогут, подтверждает руководитель департамента финансов и аудита консалтинговой группы vvCube Мурат Бязров, но не кардинально. По его словам, все нефтеперерабатывающие заводы в РФ убыточны, и они зарабатывают только с двух направлений: это экспорт и дотации из бюджета (так называемый демпфер или обратный акциз). Когда Минфин его отменил, цены пошли вверх соответственно.

«Думаю, цены на дизельное топливо снизятся за счет демпфера и повышения пошлины на экспорт. Цены на АЗС тоже должны снизиться, так как помимо всего прочего у АЗС появилась возможность приобретать бензин по рыночным ценам (приобретать больше бензина на бирже), — говорит Мурат Бязров.

Так или иначе, но цены должны пойти вниз еще и на фоне возможных штрафов УФАС, считает Юлия Кузнецова, инвестиционный советник, основатель Университета инвестиций. Власти, по ее словам, в самом деле предприняли ряд шагов для увеличения стоимости топлива, и будет не так просто вернуть цены к прежним уровням.