В Госдуме объяснили необходимость отзыва договора о запрещении ядерных испытаний

Вероятное решение в пользу отмены ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) даст возможность обеспечить безопасность России.

Об этом в интервью изданию «Газета.Ru» заявил заместитель главы комитета по обороне нижней палаты парламента РФ Юрий Швыткин. По его словам, это абсолютно правильное решение, продиктованное сегодняшними событиями, которое направлено на обеспечение безопасности нашей страны.

«С учетом того, что данный договор со стороны США до сих пор не ратифицирован, мы не можем быть безучастными к этому вопросу», – пояснил парламентарий, добавив, что предполагается отозвать ратификацию с нашей стороны, то есть зеркально ответить.

Это связано с тем, подчеркнул депутат, что у нас успешно, как заявил Путин, проводятся испытания российской ракеты «Буревестник. При этом он убеждён, что политика угроз и запугивания со стороны США уже неактуальна в изменившемся мире.

«Поэтом, если США будут продолжать такую же безответную политику, политику угроз, политику шантажа и запугивания по отношению к другим странам, в том числе к РФ, я думаю, что им нужно потихоньку готовиться подписывать Акт о безоговорочной капитуляции. Пора им готовить чернила, ручки, чтобы подписывать и сдаваться, потому что мир изменился. Сегодня он стал многополярным. И политика одного диктатора лице США уже ушла. Возможный отзыв ратификации ДВЗЯИ достаточно актуален», – резюмировал зампред комитета Госдумы РФ.

Напомним, 5 октября в ходе выступления на форуме клуба «Валдай» президент РФ Владимир Путин допустил, что Россия может отозвать ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

6 октября спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что на ближайшем заседании Совета Госдумы будет обсужаться вопрос об отзыве ратификации этого документа, что, по его словам, соответствует национальным интересам нашего государства и станет зеркальным ответом США, которые до сих пор не ратифицировали договор.