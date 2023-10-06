В Совфеде прокомментировали присуждение премии мира иранской правозащитнице

Глава международного комитета верхней палаты российского парламента Григорий Карасин прокомментировали присуждение Нобелевской премии мира иранской правозащитнице Наргиз Мохаммади.

По мнению сенатора, данное решение является политизированным, передаёт РИА Новости

«Наряду с другими решениями Нобелевского комитета по премиям в этом году премия мира носит явно политизированный характер, и, видимо, так и должна восприниматься», – заявил Карасин.

Как ранее писал «Эксперт», Нобелевская премия мира 2023 года присуждена Мохаммади «за борьбу против угнетения женщин в Иране и за продвижение прав человека и свободы для всех».

Наша справка

Наргес Мохаммади родилась в 1972 году и зарекомендовала себя как защитница равенства и прав женщин еще в 1990-е годы, будучи студенткой-физиком.

После окончания учёбы она работала инженером, а также обозревателем в различных реформаторских газетах. В 2003 году стала сотрудничать с Центром защитников прав человека в Тегеране, основанным еще одним лауреатом Нобелевской премии мира Ширин Эбади.

В 2011-ом Мохаммади была впервые арестована и приговорена к многолетнему тюремному заключению за усилия по оказанию помощи заключенным активистам и их семьям. Она выступала против смертной казни и против систематического применения пыток и сексуального насилия в отношении политических заключенных в иранских тюрьмах.

В общей сложности её арестовывали 13 раз, пять раз осуждали и приговорили в общей сложности к 31 году тюремного заключения и 154 ударам плетью.