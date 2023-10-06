В США рассказали о панике, царящей на Украине после отставки Маккарти

После отставки спикера палаты представителей конгресса США Кевина Маккарти на Украине царит настоящая паника – официальные представители киевского режима в частных беседах выражают обеспокоенность относительно американской помощи.

Об этом говорится в статье американского издания Politico.

«Мы сходим с ума. Это катастрофа», – призналась автору публикации Веронике Мелкозеровой депутат Верховной рады Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Как отметила журналист, с уходом Маккарти вся будущая военная помощь Украине оказалась в подвешенном состоянии, в Киеве понимают, что растущий политический хаос в Вашингтоне угрожает сорвать поставки денег и оружия.

Именно поэтом в своих публичных высказываниях киевские политики стремятся принизить влияние американского политического кризиса, но в частных беседах господствуют страх и замешательство, так как самый верный военный союзник внезапно стал ненадёжным, пишет Мелкозерова.

«В этом нет ничего хорошего, мы попросту стали заложниками их внутренней политики», – заявил депутат Рады Ярослав Железняк.

Ещё один неназванный парламентарий и вовсе назвал данную ситуацию подставой, которая грозит Украине серьёзными последствиями.

Как ранее писал «Эксперт», 3 октября палата представителей американского Конгресса проголосовала за отставку своего спикера. За отстранение Маккарти выступили 216 конгрессменов, против такого решения высказались 210.

Это первый в истории США случай отстранения спикера нижней палаты. Временным председателем палаты станет представитель штата Северная Каролина Патрик Макгенри.

Палата представителей после решения об отставке Маккарти ушла на перерыв, выборы нового спикера запланированы на 11 октября.